Почти трех тысяч астанчан оставили без льготных транспортных карт

Виновный привлечен к дисциплинарной ответственности.
Более 2 900 жителям Астаны, нуждающимся в социальной помощи, не выдавали транспортные карты для бесплатного проезда в автобусах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города.
Нарушение прав жителей столицы выявила прокуратура района Сарыарка.
«Установлено, что в текущем году астанчанам, нуждающимся в социальной помощи, не выдавались электронные именные карты для бесплатного проезда в автобусах. Причиной стало непроведение повторного конкурса по госзакупкам на приобретение электронных карт», – рассказали в прокуратуре.
По акту прокурорского надзора более 2 900 нуждающимся горожанам выданы именные карты с правом на льготный проезд в общественном транспорте.
Виновный привлечен к дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.