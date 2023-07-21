Почти трех тысяч астанчан оставили без льготных транспортных карт

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Более 2 900 жителям Астаны, нуждающимся в социальной помощи, не выдавали транспортные карты для бесплатного проезда в автобусах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города.

Нарушение прав жителей столицы выявила прокуратура района Сарыарка.

«Установлено, что в текущем году астанчанам, нуждающимся в социальной помощи, не выдавались электронные именные карты для бесплатного проезда в автобусах. Причиной стало непроведение повторного конкурса по госзакупкам на приобретение электронных карт», – рассказали в прокуратуре.

По акту прокурорского надзора более 2 900 нуждающимся горожанам выданы именные карты с правом на льготный проезд в общественном транспорте.

Виновный привлечен к дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.