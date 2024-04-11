По делу Сатыбалды планируется вернуть государству еще 50 млрд тенге

11 апреля в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Кайрата Сатыбалды судом по ходатайству прокурора принято решение о предоставлении дополнительного срока для заключения процессуального соглашения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Фото: gov.kz

В частности, рассматривается вопрос о возврате в пользу государства дополнительных имущественных активов подсудимого на общую сумму свыше 50 млрд тенге.



Как сообщалось ранее, в ходе следствия Сатыбалды полностью признал свою вину и способствовал раскрытию имущества, добытого преступным путем.

При этом на стадии досудебного расследования Антикоррупционная служба обеспечила возврат в пользу государства имущественных активов и денежных средств подсудимого и связанных с ним лиц на общую сумму более 732 млрд тенге (административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в т.ч. из-за рубежа).

Расследование в отношении данного лица по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет продолжается.

