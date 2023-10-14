По итогам недели тенге укрепился к доллару и евро и ослаб к рублю
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Российская валюта укрепляется к тенге и твердым валютам на фоне решения властей РФ ввести обязательства по продаже валютной выручки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DataHub
Вот официальные курсы, установленные Нацбанком на выходные:
Доллар – 476,98 тенге, минус 1,45 тенге к уровню на 7-9 октября.
Евро – 502,21 тенге, минус 2,63 тенге к курсу на прошлые выходные.
Рубль – 4,91 тенге.
Российская валюта укрепляется к тенге и твердым валютам на фоне решения властей РФ ввести обязательства по продаже валютной выручки для отдельных экспортеров.