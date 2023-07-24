По мнению участников I Международного форума медиа и туризма, СМИ играют немаловажную роль в развитии туриндустрии

Накануне съезда его участники из стран Европы и Азии посетили главные ландшафтные достопримечательности Алматинской области – величественный Чарынский каньон и удивительные по красоте Кольсайские озера. По оценкам туроператоров, регион является флагманом туристической сферы Казахстана.

За один день путешествия по области без больших затрат времени и сил можно пересечь практически все природно-климатические зоны: от песчаных барханов до ледников, пройтись по хвойным лесам и альпийским лугам.

Выступая на пленарной сессии, министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали подчеркнул важность информационной поддержки сферы туризма и популяризации родного края.

– Богатый природный ландшафт нашей республики включает не только степи, но и горные реки, леса, зеркальные озера, пустыни, – отметил министр. – К примеру, в Алматинской области, помимо известных Чарынского каньона, Большого Алматинского озера, Тургеньских водопадов, есть еще немало удивительных мест, таких, как Айгай-кум, Бурхан-Булакский водопад, Акбулак, Ойкарагай, Табаган, уникальный памятник тюркской эпохи Тамгалы. Насколько мы продвигаем нашу многогранную природу? Видится целесообразным запечатлеть и популяризировать уникальные особенности каждого объекта. Сфера СМИ должна стать подспорьем для развития отечественного туризма.

В планах МИОР – снять специальную серию документальных фильмов, посвященных красотам малознакомых мест. Кроме того, будет уделено внимание вопросам экологической грамотности, культуры отдыха, гармонии с экосистемой.

В свою очередь глава Фонда тюркоязычных журналистов Назия Жоямергенкызы отметила, что мировой туризм не просто восстанавливается, но уже активно развивается после пандемии. Общий доход в этой сфере в прошлом году достиг 1 трлн долларов, увеличившись на 50%.

– Алматинская область – регион, где уделяется большое внимание сохранению и развитию старинных казахских обычаев и традиций, культуры и истории народа, – сказала спикер. – Именно поэтому первый форум медиа и туризма мы устраиваем здесь. В августе сюда планируют приехать журналисты из турецкой Анталии. В Казахстане много достопримечательностей, необходимо широко освещать их в СМИ и социальных сетях с целью развития внутреннего и въездного туризма.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев также акцентировал внимание на необходимости формирования положительного имиджа республики и повышения доверия к Казахстану у зарубежных туристов. По его словам, развитие туризма для региона, богатого природными и историко-культурными локациями, – важный экономический фактор.

– Образ государства, сформированный у жителей других стран, влияет на укрепление дипломатических отношений, от этого зависит число совместных проектов в сферах культуры, спорта, науки, – подчеркнул глава региона. – Иностранный инвестор, которому комфортно жить и отдыхать здесь, несомненно с большей вероятностью будет вкладывать средства в местную экономику. А это дополнительные рабочие места, бюджетные поступления.

Туристическая отрасль Алматинской области входит в число лидеров страны по местам размещения, въездному и внутреннему туризму. Немаловажную роль в этом играют СМИ. И хотя прибыль от имиджевой составляющей сложно подсчитать, но, если она не развита, регион перестает быть привлекательным для туристов.

По данным местных властей, в сфере туризма имеется ряд актуальных проблем. Прежде всего необходимо улучшить туристическую инфраструктуру. Одна из сложных задач – создать условия для того, чтобы туристы прямо из аэропорта или железнодорожного вокзала Алматы быстро добирались до места назначения. Иначе говоря, визитер не должен терять время, попадая в бесконечные пробки мегаполиса. Для этого на территории области предстоит развивать систему качественных кольцевых автодорог.

Еще одна немаловажная цель – улучшение сервиса, увеличение числа современных гостиниц, дефицит которых остро ощущается в Конаеве. Для решения подобных проблем государством предусмотрен механизм возврата предпринимателям 10% расходов на строительство туристических и придорожных объектов, 25% – на покупку автобусов.

Насладившись красотами Чарына и Кольсая, зарубежные гости высказали ряд предложений о том, как сделать казахстанскую отрасль путешествий высокодоходной и привлекательной для инвестиций.

Так, по мнению медиа-менеджера из Турции Ватана Оза, уже не первый раз посещающего нашу страну, Казахстан имеет огромный потенциал для развития разных направлений туризма – экологического, этнографического, историко-культурного. Необходимо чаще проводить такие форумы и инфотуры, знакомить иностранных журналистов с уникальными природными объектами, с историей тюрков, Великого шелкового пути.

Важное место в туриндустрии должен занять аул с национальным колоритом, традициями и обычаями казахов. А значит, вырастет спрос на юрточные городки и этноцентры.

По мнению участников форума, в эпоху господства информации сфера СМИ переходит в новое качество. Сейчас в мировых медиа начался период развития искусственного интеллекта. Определенная работа по созданию креативной индустрии ведется и в Казахстане. В частности, впервые среди стран СНГ в нашей республике принят Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». В сентябре текущего года Министерство информации и общественного развития планирует организовать три масштабных мероприятия – форумы Astana Media Week, New Media и Национальную премию в области печатной, радио-, интернет-журналистики Urker, к которой добавят две новые номинации: лучший youtube-канал и лучший подкаст. Все это придаст импульс развитию отрасли.

Завершая встречу, журналисты из разных стран договорились налаживать взаимодействие, осуществлять совместные проекты, обмениваться опытом по расширению информационного пространства, а главное – популяризировать историко-культурные и природные места Казахстана в зарубежных СМИ.