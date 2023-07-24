По мнению участников I Международного форума медиа и туризма, СМИ играют немаловажную роль в развитии туриндустрии
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Асет Калымов, Алматинская область
В минувшие выходные в Конаеве собрались свыше 200 журналистов из 15 государств с целью обсуждения перспектив развития туристического потенциала нашей страны, а также современных тенденций в сферах медиа и PR-технологий. Организатором форума выступил Фонд тюркоязычных журналистов при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, Министерства культуры и спорта РК, акимата Алматинской области.