​По морям, по волнам

По информации главного командования Военно-морс­кими силами ВС РК, всего за прошедший год было проведено порядка 3 600 корабельных учений. Наплаванность (время, проведенное в морских походах) кораблей составила более 240 суток, то есть военные моряки провели в море почти 5 800 часов. В общей сложности в 2016 году военными кораблями пройдено более 30 тыс. миль, что на 48,3% больше в сравнении с 2015 годом.

В рамках оперативной подготовки Военно-морскими силами в течение всего года проводились оперативно-тактические сборы, команд­но-штабные тренировки, командно-штабные и тактико-специальные учения, в том числе с привлечением воинских частей Актауского гарнизона, а также оперативных групп из состава других видов и родов войск.

В боевой подготовке основное внимание уделялось совершенствованию навыков применения вооружения и военной техники, слаженности подразделений и кораблей. Экипажами военных кораблей ВМС Казахстана отработаны три курсовые задачи: по организации корабля и приготовлению его к бою и походу, ведению боевых действий одиночным кораб­лем, подготовке и ведению боевых действий однородной (разнородной) тактической группой, соединением кораб­лей. Особенностью отработки курсовых задач стало включение в программы боевой подготовки элементов морс­кого биатлона для участия в Армейских международных играх. К слову, ракетно-артиллерийский корабль «Орал» повторил успешный дебют ракетно-артиллерийс­кого корабля «Сарыарка» на Армейских международных играх в 2015 году, заняв второе место в конкурсе «Каспийское море-2016».

Стоит отметить, что 2016 год ознаменовался уникальным событием в развитии инфраструктуры Военно-морских сил. В Актау был открыт пирс для базирования военных судов. Собственный пункт базирования позволит военным морякам не только эффективно реагировать на возможные угрозы в казах­станском секторе Каспийского моря и при необходимости оперативно осуществлять выход кораблей в районы сосредоточения, но и своев­ременно организовывать подвоз и обеспечение всеми видами материально-технического обеспечения.

Не осталась без внимания и военно-техническая составляю­щая Военно-морских сил. В Уральске спущен на воду первый специальный катер для подразделений спецназначения, построенный на отечественном заводе «Зенит». Для обеспечения противоминной защиты акваторий баз, гаваней, фарватеров и прибрежной части Каспия на вооружение поступил минно-тральный корабль «Алатау», а для охраны подводной акватории Каспийского моря, тренировочных пог­ружений водолазов впервые в Военно-морские силы поставлен мобильный водолазный комплекс, изготовленный на казахстанском предприятии АО «НИИ «Гидроприбор». Комплекс размещен на базе автомобилей КамАЗ. В его состав входит модуль со средствами обеспечения водолазных спус­ков, дыхательные аппараты открытого и замкнутого типа и быстроходные лодки для работ в море.