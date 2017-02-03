​По морям, по волнам

По информации главного командования Военно-морскими силами ВС РК, всего за прошедший год было проведено порядка 3 600 корабельных учений. Наплаванность (время, проведенное в морских походах) кораблей составила более 240 суток, то есть военные моряки провели в море почти 5 800 часов. В общей сложности в 2016 году военными кораблями пройдено более 30 тыс. миль, что на 48,3% больше в сравнении с 2015 годом.
В рамках оперативной подготовки Военно-морскими силами в течение всего года проводились оперативно-тактические сборы, командно-штабные тренировки, командно-штабные и тактико-специальные учения, в том числе с привлечением воинских частей Актауского гарнизона, а также оперативных групп из состава других видов и родов войск.
В боевой подготовке основное внимание уделялось совершенствованию навыков применения вооружения и военной техники, слаженности подразделений и кораблей. Экипажами военных кораблей ВМС Казахстана отработаны три курсовые задачи: по организации корабля и приготовлению его к бою и походу, ведению боевых действий одиночным кораблем, подготовке и ведению боевых действий однородной (разнородной) тактической группой, соединением кораблей. Особенностью отработки курсовых задач стало включение в программы боевой подготовки элементов морского биатлона для участия в Армейских международных играх. К слову, ракетно-артиллерийский корабль «Орал» повторил успешный дебют ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» на Армейских международных играх в 2015 году, заняв второе место в конкурсе «Каспийское море-2016».
Стоит отметить, что 2016 год ознаменовался уникальным событием в развитии инфраструктуры Военно-морских сил. В Актау был открыт пирс для базирования военных судов. Собственный пункт базирования позволит военным морякам не только эффективно реагировать на возможные угрозы в казахстанском секторе Каспийского моря и при необходимости оперативно осуществлять выход кораблей в районы сосредоточения, но и своевременно организовывать подвоз и обеспечение всеми видами материально-технического обеспечения.
Не осталась без внимания и военно-техническая составляющая Военно-морских сил. В Уральске спущен на воду первый специальный катер для подразделений спецназначения, построенный на отечественном заводе «Зенит». Для обеспечения противоминной защиты акваторий баз, гаваней, фарватеров и прибрежной части Каспия на вооружение поступил минно-тральный корабль «Алатау», а для охраны подводной акватории Каспийского моря, тренировочных погружений водолазов впервые в Военно-морские силы поставлен мобильный водолазный комплекс, изготовленный на казахстанском предприятии АО «НИИ «Гидроприбор». Комплекс размещен на базе автомобилей КамАЗ. В его состав входит модуль со средствами обеспечения водолазных спусков, дыхательные аппараты открытого и замкнутого типа и быстроходные лодки для работ в море.