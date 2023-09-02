По новым коридорам кооперации

В числе ключевых экономических задач на срочную перспективу Президент Казахстана назвал в Послании новый формат сотрудничества с соседними странами. И большое значение в этой связи будет иметь создание трансграничного транзитного коридора между Россией, Китаем и нашим государством.

Причем здесь важно учитывать, что Россия традиционно рассмат­ривает Центральную Азию как ближнее зарубежье с исторически сложившимися культурно-экономическими связями, а вот для Китая Центрально-Азиатский регион имеет ключевое значение в основном в рамках инициативы «Один пояс – один путь», благодаря которой китайская сторона существенно расширяет свои экономические возможности, в том числе получая новые рынки сбыта в Европе.

Наша страна становится все более весомым игроком на международном политическом и экономическом поле, разумно используя свои конкурент­ные преимущества. Первое из них: Казахстан занимает уникальное гео­графическое положение между Европой и Азией. Второе: он обладает ценными энергетическими ресурсами, в которых заинтересован европейский рынок, и, наконец, он усиливает авторитет медиатора на Цент­рально-Азиатской арене.

Понятно, складывающейся таким образом ситуации во многом способствовала геополитическая обстановка в Европе на фоне российско-украинского конфликта. Она создала барьеры для продвижения казахстанского экспорта, большая часть которого шла как раз через российскую территорию, а ввиду санкций эти коммуникации стали весьма затруднительными. Но все-таки главный вывод может быть таким: удар по нашей экспортной деятельности заставил искать новые подходы для логистических задач. И теперь уже очевидно, что транскаспийский маршрут будет иметь большое значение для всех участников проекта, а для внешнеэкономической деятельности Казахстана – в особенности.

О серьезности намерений в сотрудничестве трех государств говорит ввод таких масштабных проектов, как «Север – Юг», и китайского «Один пояс – один путь», пролегающего с востока на запад. Весомой составляющей этого логистического транс­каспийского коридора станет крупнейший контейнерный хаб, который появится в порту Актау.

В целом крупная государственная прог­рамма по созданию нового международного транспортно-логистического маршрута имеет вполне прагматические и понятные цели – поддержать отечественную экономику, что в итоге обеспечит сдерживание растущих цен.

Как ни странно, те же задачи решаются, когда речь идет о снижении роли государства в экономике. Об этом Касым-Жомарт Токаев тоже говорил в своем Послании.

Увеличение конкуренции на рынке – главный и существенный результат ослабления влияния государства на экономическую сферу. Положительные итоги этого отступ­ления прежде всего стоит ждать в вопросе управления инфляцией.

Мы понимаем, что среди причин инфляционных процессов сегодняшнего дня – все то же геополитическое положение страны. Нарушение традиционных логистических марш­рутов в сочетании с зависимос­тью нашей экономики от импорта из России привело к росту потребительских цен. Дополнительное инфляционное давление вызвано разрывами в логистических цепочках и увеличением инфляции в других странах.

Но помимо этого, одним из серьезных отрицательных факторов остается роль государства в управлении экономическими секторами. Это особенно актуально, когда государство одновременно является владельцем бизнеса и его регулятором. В Казахстане доля государственного конт­роля в экономике довольно высока, особенно в сырьевом секторе, где она достигает примерно 80%.

Международная практика в области государственного участия в бизнесе показывает, что снижение влияния государства в условиях рыночной экономики и повышение конкуренции способствуют эффективному использованию ресурсов. В результате этого снижаются цены, что оказывает понижающее давление на инфляцию. Обращение Главы государства к этой важной теме может сигнализировать о намерении внедрить в Казахстане наиболее успешные международные рыночные механизмы.