По предназначению

С начала года более 217 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца.

Из этой суммы в июне 2022 года на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 30,7 млрд тенге, в связи с потерей кормильца – 10,5 млрд тенге.

Между тем на сегодня численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 539,6 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 189,9 тыс. граж­дан. Стоит отметить, что размеры пособий зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого Законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 июля 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 56 974 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 55 137 тенге, проинформировала пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения.