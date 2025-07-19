Современная металлургия – это не только доменные печи и потоки расплавленного металла, но и люди. Они работают при высоких температурах, в экстремальных условиях, где малейшая ошибка может стоить огромных убытков, а может, и жизни.

Завтра, 20 июля, металлурги будут отмечать свой профессио­нальный праздник. И мы, журналисты «Казахстанской правды», поздравляя этих людей, обладаю­щих характером со стальным каркасом, хотим рассказать об одном из них – Акане Еспотаеве.

Шестнадцать лет назад он по примеру своего именитого деда – Героя Социалистического Труда, горнового Толегена Адам-Юсупова – пришел работать на Карметкомбинат и теперь не представляет себя без любимого дела.

– Помню, когда я был маленьким, дед, сидя за столом, в деталях, эмоционально описывал свою работу, – рассказывает начальник производственного участка доменных печей АО «Qarmet» Акан Еспотаев. – И мне тоже живо, в деталях представлялось, как внушительно выглядит домна, как выходит шлак и течет огненно-красный чугун, температура которого выше 1 200 градусов. Дед рассказывал о своем сплоченном коллективе, и мне было интересно его слушать. Я гордился им, но не могу сказать, что с детства хотел стать металлургом. С выбором профессии определился чуть позже…

Что же касается деда, то Толеген Адам-Юсупов стал основателем трудовой династии металлургов. Он был горновым на той самой домне № 1, которая 3 июля 1960 года выдала первый казах­станский чугун.

Толеген Дюсембаевич проработал на Казахстанской Магнитке 30 лет. Еще в молодости, в 27 лет, получил орден Трудового Крас­ного Знамени. Стал почетным металлургом СССР. В 1981 году ему присвоили звание Героя Социалистического Труда. В 2010-м был награжден орденом «Құрмет».

Десять лет назад ветеран металлургии ушел из жизни, но его дело продолжили сыновья. Все трое трудились горновыми, а сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Третье поколение трудовой динас­тии представляет его внук – Акан Еспотаев (сын единственной дочери Толегена Адам-Юсупова).

– Я считаю, что самое главное качество металлурга – это стойкость, – рассуждает Акан Еспотаев. – В первую очередь моральная. Ведь ты в коллективе, он на тебя рассчитывает, его нельзя подводить. Если дал слово, должен сдержать. Это по-мужски. Физическая стойкость в нашей профессии тоже важна. Ведь горновому приходится работать и ломом, и лопатой, находясь в цехе, где высокая температура.

Здесь надо сказать, что современная спецодежда, конечно, помогает металлургам защищаться от перегрева. Они облачаются в специальные алюминизированные плащи, которые защищают от теплового излучения, брызг расплавленного металла и открытого огня. Конечно же, эти средства защиты гораздо легче той спецовки из сукна и войлока, которую приходилось носить доменщикам старшего поколения. Внук знаменитого деда знает об этом не понаслышке.

Свою трудовую биографию на Карметкомбинате он начинал горновым шестого разряда – низшего. Акан Еспотаев трудился на доменной печи № 1 – той самой, дедовской. За молодым специалистом закрепили наставника, которым стал горновой Валерий Маслов.

– Я не переживал, что у меня что-то может не получиться: рядом был наставник, другие опытные коллеги, – признается металлург. – Знал, что они помогут, дадут совет, а при необходимости подставят свое крепкое плечо. Так оно и было. Помню, мой наставник говорил: «Не пей много воды!» Почему? Потому что во время работы возле доменной печи человек получает тепловой удар. Тебе очень жарко, но когда пьешь много жидкости, быстро наступает усталость. А этого допускать нельзя.

Отработав четыре года горновым, Акан Саттурсунович начал постепенно подниматься по служебной лестнице: освоил профессию газовщика, дорос до производственного мастера, стал начальником смены, а потом и начальником участка доменных печей.

С опытом Акан Еспотаев стал понимать, что главное на производстве – это слаженный коллектив. Когда рядом трудятся грамотные, ответственные, умеющие принимать быстрые решения люди, то тебе никакие трудовые испытания не страшны.

– На моих глазах случались технические сбои и аварии, – продолжает доменщик. – Не буду вдаваться в подробности, но я извлек много уроков для себя. И вам скажу, что с техникой безопас­ности у нас строго, она стоит на первом месте. Ведь человеческая жизнь – самое важное. Всех нас ждут дома. У меня тоже есть

семья – супруга и трое детей. Я их очень люблю. Они – моя опора. Думая о них, понимаю, для кого живу и тружусь.

Надо отметить, что металлург Еспотаев дея­тельно вовлечен и в общественную работу. Вот уже третий год он является депутатом темиртауского городского маслихата. Люди обращаются к своему избраннику по вопросам благо­устройства дворов, освещения, ремонта дорог и уборки мусора, а он стремится оправдать их доверие.

Завтра Акан Еспотаев и его родственники будут отмечать День металлурга. Сначала они соберутся за дастарханом, а потом поедут на концерт с учас­тием звезд отечественной и российской эстрады, организованный компанией Qarmet для жителей Темиртау. День металлурга для них – это возможность отдохнуть от забот, подарить близким душевное тепло и укрепить связи между поколениями.