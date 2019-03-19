​По принципу «здесь и сейчас»

Свежий выпуск
399
Адина Нурберген

В его реализации будут задействованы общественные приемные партии во всех регионах страны. О старте нового проекта на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал первый заместитель Председателя политического объединения Маулен Ашимбаев.

Он отметил, что проект «Халыққа көмек» запущен по инициативе Президента страны: на XVIII съезде партии Глава государства подчеркнул необходимость оперативного реагирования на проблемы населения и дал соответствующие поручения.

К работе в рамках «Халыққа көмек» будут привлечены государственные органы, неправительственные организации, бизнес-структуры. Как уточнил Маулен Ашимбаев, основу проекта составят общественные приемные партии во всех регионах страны. В результате трансформации эти структуры будут превращены в «единые социальные окна».

– Главным для нас является принцип «здесь и сейчас», – отметил первый заместитель Председателя партии. – Мы намерены оперативно оказывать помощь обратившимся. Благодаря проекту будут созданы эффективные механизмы решения вопросов наших граждан.

Он уточнил, что в рамках проекта будет проводиться проактивный мониторинг. В том числе планируется анализ публикаций в СМИ и социальных сетях для оперативного и эффективного решения резонансных проблем. Граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут обратиться в партию и напрямую, причем работа в общественных приемных также теперь будет построена по принципу «здесь и сейчас».

Помимо этого, работа в рамках проекта будет нацелена на решение проблемных вопросов конкретных целевых групп, таких как многодетные и неполные семьи, молодежь из категории NEET (Not in Education, Employment or Training – молодежь не работает и не учится), а также другие социально защищаемые группы.

– «Nur Otan» сегодня выступает ключевым связующим звеном между населением и государственными органами. Кроме того, наша партия становится главным институтом отстаивания интересов казахстанцев. Такую задачу перед нами поставил Елбасы на съезде. Проект «Халыққа көмек» будет работать на реализацию этой миссии, – подчеркнул Мау­лен Ашимбаев.

Наряду с традиционными каналами связи с населением, такими как личные приемы граждан, сайт kk.nurotan.kz, электронная почта [email protected], call center 8 8000 080 4441, будут задействованы страницы в социальных сетях, мессенджер WhatsApp 8 700 800 4441, цифровые сервисы акиматов, канал обратной связи (iKomek) по номеру 109, а также портал электронного правительства.

Вместе с работниками общественных приемных к решению проблемных вопросов также подключатся сотрудники гос­органов и при необходимости профильные специалисты (юрис­ты, психологи и другие).

Как отмечалось, в результате реализации проекта «Халыққа көмек» общественные приемные станут координирующей структурой для госорганов, неправительственных организаций и бизнеса по реализации поручений Главы государства, касающихся социальной сферы.

В ходе брифинга также выступили заведующая Республиканской общественной приемной партии Бахыт Темирова и ее заместитель Арыстангали Сансызбаев. Они представили информацию о текущей деятельности структур, привели примеры положительно решенных вопросов.

Проект «Халыққа көмек» является одной из составных частей новой программы партии «Nur Otan» до 2030 года «Общество благополучия: 10 целей десятилетия».

Популярное

Все
«Реал» стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов
Жителей села пришлось эвакуировать из-за утечки серной кислоты в области Жетісу
Паводок: более 63 тыс. людей вернулись домой
Республиканский центр орфанных заболеваний открылся в Астане
Филиал КазНУ откроется в Омске
Токаев поздравил президента Италии с Днем Республики
Олимпиада-2024: Валентина Хальзова завоевала лицензию
Движение перекрыто на ряде участках дорог в столице
Жара в Индии: в Дели +53, десятки человек погибли
Двое детей утонули в Сырдарье
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Центр международных программ «Болашак» оказался в центре скандала
Мониторинг за паводковой ситуацией ведется в ВКО
В Казахстане простились с академиком Торегельды Шармановым
В Таразе взялись за освещение улиц
Адвокату Бишимбаева угрожали неизвестные в Астане
Определились победители Каннского кинофестиваля
У этнических казахов за рубежом растет спрос на миграционные карты «Ата жолы»
Казахстан завершил председательство в конференции МАГАТЭ по ядерной безопасности
Незаконные врезки в канализацию и сброс грунтовых вод стали причиной подтопления в Астане
МЧС ведет круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Жайык
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Швейцария победила Канаду и сыграет с Чехией в финале ЧМ по хоккею
62% потока интуристов в Казахстане приходится на граждан стран ШОС
Мобильный банкинг приближается к пиковым показателями в РК
Заблудившихся на горном перевале туристов спасли сотрудники МЧС
Педагоги Казахстана получили ведомственные награды
Машины участников кортежа водворены на штрафстоянку в Алматинской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки

Читайте также

Молодежь выбирает семью, дружбу и здоровье
В Жетысу почтили память жертв политических репрессий и голо…
Коллективные силы ОДКБ планируют оснащение современным воор…
Базовая ставка снижена до 14,5% годовых

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]