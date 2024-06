В его реализации будут задействованы общественные приемные партии во всех регионах страны. О старте нового проекта на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал первый заместитель Председателя политического объединения Маулен Ашимбаев.

Он отметил, что проект «Халыққа көмек» запущен по инициативе Президента страны: на XVIII съезде партии Глава государства подчеркнул необходимость оперативного реагирования на проблемы населения и дал соответствующие поручения.

К работе в рамках «Халыққа көмек» будут привлечены государственные органы, неправительственные организации, бизнес-структуры. Как уточнил Маулен Ашимбаев, основу проекта составят общественные приемные партии во всех регионах страны. В результате трансформации эти структуры будут превращены в «единые социальные окна».

– Главным для нас является принцип «здесь и сейчас», – отметил первый заместитель Председателя партии. – Мы намерены оперативно оказывать помощь обратившимся. Благодаря проекту будут созданы эффективные механизмы решения вопросов наших граждан.

Он уточнил, что в рамках проекта будет проводиться проактивный мониторинг. В том числе планируется анализ публикаций в СМИ и социальных сетях для оперативного и эффективного решения резонансных проблем. Граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут обратиться в партию и напрямую, причем работа в общественных приемных также теперь будет построена по принципу «здесь и сейчас».

Помимо этого, работа в рамках проекта будет нацелена на решение проблемных вопросов конкретных целевых групп, таких как многодетные и неполные семьи, молодежь из категории NEET (Not in Education, Employment or Training – молодежь не работает и не учится), а также другие социально защищаемые группы.

– «Nur Otan» сегодня выступает ключевым связующим звеном между населением и государственными органами. Кроме того, наша партия становится главным институтом отстаивания интересов казахстанцев. Такую задачу перед нами поставил Елбасы на съезде. Проект «Халыққа көмек» будет работать на реализацию этой миссии, – подчеркнул Мау­лен Ашимбаев.

Наряду с традиционными каналами связи с населением, такими как личные приемы граждан, сайт kk.nurotan.kz, электронная почта [email protected], call center 8 8000 080 4441, будут задействованы страницы в социальных сетях, мессенджер WhatsApp 8 700 800 4441, цифровые сервисы акиматов, канал обратной связи (iKomek) по номеру 109, а также портал электронного правительства.

Вместе с работниками общественных приемных к решению проблемных вопросов также подключатся сотрудники гос­органов и при необходимости профильные специалисты (юрис­ты, психологи и другие).

Как отмечалось, в результате реализации проекта «Халыққа көмек» общественные приемные станут координирующей структурой для госорганов, неправительственных организаций и бизнеса по реализации поручений Главы государства, касающихся социальной сферы.

В ходе брифинга также выступили заведующая Республиканской общественной приемной партии Бахыт Темирова и ее заместитель Арыстангали Сансызбаев. Они представили информацию о текущей деятельности структур, привели примеры положительно решенных вопросов.

Проект «Халыққа көмек» является одной из составных частей новой программы партии «Nur Otan» до 2030 года «Общество благополучия: 10 целей десятилетия».