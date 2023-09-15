По пути предков Статьи 15 сентября 2023 г. 2:15 80 Аскар Бейсенбаев В Астане завершился VI Фестиваль национальных видов спорта, а участники марафона-байги «Ұлы дала жорығы» добрались до Кызылординской области. фото организаторов марафона-байги В столице подведены итоги Фестиваля национальных видов спорта, который проводится каждые четыре года, определены сильнейшие по таким видам спорта, как асық ату, аударыспақ, байга, традиционная стрельба из лука, жамбы ату, жекпе-жек, көкпар, қазақ күресі, құсбегілік, теңге ілу, тоғызқұмалақ. Победителем турнира стала Туркестанская область, принявшая участие в 11 видах национального спорта с 85 спортсменами, которая набрала в совокупности 574 очка. Второе место заняли спортсмены Астаны (549 очков), а тройку лидеров замкнула Жамбылская область (460 очков). Лучшие выступления по асық ату показали спортсмены из Павлодарской области и Астаны (бес асық), по аударыспақ – из Актюбинской области, по байге, жамбы ату, қазақ күресі, теңге ілу – из Туркестанской области, по традиционной стрельбе из лука и жекпе-жек – спортсмены из Северо-Казахстанской области, по кокпару – из Жамбылской области, по құсбегілік – из Алматинской области, по тоғызқұмалақу – из Западно-Казахстанской (мужчины) и Павлодарской (женщины) областей. В программу фестиваля впервые был включен традиционный вид стрельбы из лука (стрельба из лука, стоя на земле). Кроме того, впервые спортсмены по теңге ілу соревновались на трех дистанциях: «қос құлаш», «жет құт», «бес белес». Данное мероприятие направлено на реализацию Концепции развития физической культуры и спорта РК до 2029 года и плана развития Министерства туризма и спорта РК на 2023–2027 годы. В фестивале принял участие 1 381 спортсмен из всех регионов страны по 11 видам спорта. На церемонии закрытия мероприятия флаг VII Фестиваля национальных видов спорта Республики Казахстан был вручен Шымкенту. Надеемся, что на следующей внутренней олимпиаде по национальному спорту будут зафиксированы очередные рекорды и возрожденные национальные виды спорта. В это же время завершился восьмой этап гранд-марафона-байги «Ұлы дала жорығы». Оставшиеся 12 команд из точки 131-й км автотрассы Жезказган – Кызылорда двинулись в сторону Кызылординской области. Согласно программе, команды преодолели очередные 100 км. Таким образом, всадники за восемь дней соревнований прошли 750 км. Стоит отметить, что на очередной этап участники вышли на новых лошадях. В итоге участники стартовали на 41 новом скакуне в составе 12 команд. Добавим, что также участники марафона-байги из первого этапа приняли решение преодолеть на четырех лошадях 1 300 км вне рамок соревнования. Все это происходит строго с разрешения и контроля ветеринарных врачей. По итогам восьмого этапа команда Алматинской области финишировала первой, представители области Жетысу стали вторыми, а всадники Костанайской области пришли третьими. В общем зачете лидирует команда Мангистауской области, которая преодолела 750 км за 49 часов 33 минуты 13 секунд. На втором месте Костанайская область (51 час 30 минут 3 секунды), на третьем – Актюбинская область (51 час 43 минуты 44 секунды), на четвертом – область Жетысу (53 часа 28 минут 44 секунды), а на пятое место довольно неожиданно поднялись всадники из Астаны с результатом 54 часа 38 минут 6 секунд. Далее расположились команды из Жамбылской области, Алматы, области Абай, Алматинской, Туркестанской, Карагандинской и области Улытау. Напомним, что с марафона сошли представители Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, а также команда из Шымкента. К сожалению, в этом году не участвуют всадники из Атырауской области. Главный ветеринарный врач марафона-байги, специалист из Беларуси Ольга Гробер оценила состояние новых лошадей, которые присоединились к марафону, и дала всадникам два важных совета. – Можно сказать, что новый этап стал «теплым», без каких-либо неожиданностей. Мы сейчас помогаем лошадям с северных регионов как можно быстрее адаптироваться к условиям юга, ведем все восстановительные мероприятия, чтобы они смогли принять участие в следующих стартах без каких-либо осложнений. Все лошади в хорошем состоянии, 12 команд прошли 100 километров без проблем. Тем не менее участникам не нужно стараться прибавлять в скорости. Лучше идти медленно, но уверенно. Очень важно вовремя лошадей поить водой. Каждое утро перед стартом в обязательном порядке проверяется состояние лошадей. Преодолев первые 50 километров, животные вновь проходят полноценное медицинское обследование. Вечером аналогичная процедура повторяется. Частота сердечных сокращений не должна превышать 64 ударов в секунду. У нас есть команда, состоящая из лошадей, которые идут вне программ, намеревающаяся установить рекорд путем преодоления всей дистанции – 1 300 километров на одной лошади без замены. Это скакуны из Астаны, Мангистауской, Жетысуской, Костанайской областей, – сказала она. #Астана #марафон #Туркестан #байга