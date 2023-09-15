По пути предков

В столице подведены итоги Фестиваля национальных видов спорта, который проводится каждые четыре года, определены сильнейшие по таким видам спорта, как асық ату, аударыспақ, байга, традиционная стрельба из лука, жамбы ату, жекпе-жек, көкпар, қазақ күресі, құсбегілік, теңге ілу, тоғызқұмалақ.

Победителем турнира стала Туркестанская область, принявшая участие в 11 видах национального спорта с 85 спорт­сменами, которая набрала в совокупности 574 очка. Второе место заняли спортсмены Астаны (549 очков), а тройку лидеров замкнула Жамбылская область (460 очков).

Лучшие выступления по асық ату показали спортсмены из Павлодарской области и Астаны (бес асық), по аударыспақ – из Актюбинской области, по байге, жамбы ату, қазақ күресі, теңге ілу – из Туркестанской области, по традиционной стрельбе из лука и жекпе-жек – спортсмены из Северо-Казахстанской облас­ти, по кокпару – из Жамбылской области, по құсбегілік – из Алматинской области, по тоғызқұмалақу – из Западно-Казахстанской (мужчины) и Павлодарской (женщины) областей.

В программу фестиваля впервые был включен традиционный вид стрельбы из лука (стрельба из лука, стоя на земле). Кроме того, впервые спортсмены по теңге ілу соревновались на трех дистанциях: «қос құлаш», «жет құт», «бес белес».

Данное мероприятие направлено на реализацию Концепции развития физической культуры и спорта РК до 2029 года и плана развития Министерства туризма и спорта РК на 2023–2027 годы. В фестивале принял участие 1 381 спортсмен из всех регионов страны по 11 видам спорта.

На церемонии закрытия мероприятия флаг VII Фестиваля национальных видов спорта Рес­публики Казахстан был вручен Шымкенту. Надеемся, что на следующей внутренней олимпиаде по национальному спорту будут зафиксированы очередные рекорды и возрожденные национальные виды спорта.

В это же время завершился восьмой этап гранд-марафона-байги «Ұлы дала жорығы». Оставшиеся 12 команд из точки 131-й км автотрассы Жезказган – Кызылорда двинулись в сторону Кызылординской области. Согласно программе, ­команды преодолели очередные 100 км. Таким образом, всадники за восемь дней соревнований про­шли 750 км. Стоит отметить, что на очередной этап участники вышли на новых лошадях. В итоге участники стартовали на 41 новом скакуне в составе 12 команд. Добавим, что также участники марафона-байги из первого этапа приняли решение преодолеть на четырех лошадях 1 300 км вне рамок соревнования. Все это происходит строго с разрешения и контроля ветеринарных врачей.

По итогам восьмого этапа ­команда Алматинской области финишировала первой, представители области Жетысу стали вторыми, а всадники Костанайской области пришли третьими. В общем зачете лидирует команда Мангистауской области, которая преодолела 750 км за 49 часов 33 минуты 13 секунд. На втором месте Костанайская область (51 час 30 минут 3 секунды), на третьем – Актюбинская область (51 час 43 минуты 44 секунды), на четвертом – область Жетысу (53 часа 28 минут 44 секунды), а на пятое место довольно не­ожиданно поднялись всадники из Астаны с результатом 54 часа 38 минут 6 секунд. Далее расположились команды из Жамбылской области, Алматы, области Абай, Алматинской, Туркестанской, Карагандинской и области Улытау. Напомним, что с марафона сошли представители Акмолинской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, а также команда из Шымкента. К сожалению, в этом году не участвуют всадники из Атырауской области.

Главный ветеринарный врач марафона-байги, специалист из Беларуси Ольга Гробер оценила состояние новых лошадей, которые присоединились к марафону, и дала всадникам два важных совета.

– Можно сказать, что новый этап стал «теплым», без каких-либо неожиданностей. Мы сейчас помогаем лошадям с северных регионов как можно быстрее адаптироваться к условиям юга, ведем все восстановительные мероприятия, чтобы они смогли принять участие в следующих стартах без каких-либо осложнений. Все лошади в хорошем состоянии, 12 команд прошли 100 километров без проблем. Тем не менее участникам не нужно стараться прибавлять в скорос­ти. Лучше идти медленно, но уверенно. Очень важно вовремя лошадей поить водой. Каждое утро перед стартом в обязательном порядке проверяется состояние лошадей. Преодолев первые 50 километ­ров, животные вновь проходят полноценное медицинское обследование. Вечером аналогичная процедура повторяется. Частота сердечных сокращений не должна превышать 64 ударов в секунду. У нас есть команда, состоящая из лошадей, которые идут вне программ, намеревающаяся установить рекорд путем преодоления всей дистанции – 1 300 километров на одной лошади без замены. Это скакуны из Астаны, Мангистауской, Жетысуской, Костанайской облас­тей, – сказала она.