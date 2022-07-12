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По родному краю
Андрей Кратенко

В экспедиции «Туған елге тағзым» побывали учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Петропавловска.

В течение пяти дней ребята исследовали территорию Северо-Казахстанской области, посетили промышленные и сельскохозяйст­венные предприятия, получили знания, которые пригодятся при выборе профессии. Проект «Туған елге тағзым» реализуется с 2012 года и уже считается традиционным. В это лето возможность побывать в разных уголках Северного Казахстана представилась учащимся двух классов: 7 «Е» и 10 «А».

В начале экспедиции ребята познакомились с Петропавловским электротехническим заводом Alageum electric, увидели полный цикл изготовления трансформаторов, узнали, что используются только отечественные комплектующие, а готовая продукция экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Затем экспедиционный маршрут привел юных исследователей на процветающую молочную ферму в селе Новоникольском, где поголовье скота достигло 13 тысяч.

В Жамбылском районе школьники посетили музей полководца Кожаберген-жырау. Побывали в родных краях поэта Магжана Жумабаева, посетили музей в селе Сарытомар, увидели мемориальные предметы, подлинные документы, редкие фотографии семьи Жумабаевых и единственную сохранившуюся книгу самого Магжана. Познавательным было и посещение историко-краеведческого музея в городе Булаеве.

Финальной точкой исследовательской экспедиции стал визит в Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева, который в этом году начнет работать в тес­ном сотрудничестве с Университетом Аризоны (США). Проректор Дамель Мектепбаева сообщила будущим абитуриентам, что уже скоро откроется новый учебный корпус, в котором разместятся 70 современных лабораторий. Более подробно участники экспедиции познакомились с лабораторией по производству хлореллы, с помощью которой частная компания пытается очистить отхожий пруд на окраине Петропавловска.

В ходе экспедиции «Туған елге тағзым» школьники познакомились с природными богатствами региона. Так, на территории Северного Казахстана расположено более 3 500 озер. Ребята побывали на берегу озера Имантау в Айыртауском районе и даже поднялись на вершину горы Имантау.

– Нашей главной целью было знакомство с родным краем, – подвел итоги увлекательного путешествия ученик 10-го класса Алпамыс Сарсенбай. – Мы посетили множество объектов. Проект важен для нас, мы многое узнали о родном крае. Полученная информация позволила нам по-новому увидеть знакомые с детства места.

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