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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В Усть-Каменогорске открылся учебно-криминалистический полигон для подготовки будущих полицейских и юристов.

фото ДП ВКО

Это совместный проект областного департамента полиции и местного университета. Полигон оснащен оборудованием для проведения дактилоскопических и биологичес­ких исследований, компьютером с программой для составления фоторобота. Имеется криминалистический чемодан.

Как рассказали в пресс-службе ДП ВКО, центр призван познакомить студентов-юристов с принципами осмот­ра места происшествия, снятия отпечатков пальцев, обуви, микрочастиц, следов взлома. Кроме того, полигон позволяет смоделировать наиболее типичные преступные ситуации и, соответственно, выбрать правильную методику расследования.

Как отметил заместитель начальника областного департамента полиции Медет Бердимуратов, теория, конечно, важна, но необходима и практическая подготовка – неотъем­лемая часть профессионального развития в сфере уголовного права. Молодые люди смогут научиться осуществлять осмотр места происшествия и изъятия вещественных доказательств.

Это второй криминалистический полигон в Усть-Каменогорске. Ранее учебный следственно-криминалистический центр был открыт на базе оперативно-криминалистического управления облдепартамента полиции.

#полиция #Усть-Каменогорск #полигон #ДП ВКО

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