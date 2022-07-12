По стопам Рыбакиной

Пока наша страна празднует победу Елены Рыбакиной на Уимблдоне, казахстанские юниоры продолжают свой путь к таким же будущим большим победам в большом теннисе.

В столице Франции завершился турнир серии Tennis Europe первой категории среди игроков до 14 лет. Престижное соревнование собрало более 160 сильнейших игроков из 30 стран. От нашей республики в нем сыграли первый сеянный данного турнира Зангар Нурланулы, а также Даниэль Тазабеков, Дамир Жалгасбай, Сатима Тореген и Ариа­на Гогулина.

Отметим, что лидер сборной до 14 лет Зангар Нурланулы дошел до финала, где в упорной борьбе уступил немцу Нильсу Макдональду со счетом 6:7 (4:7), 4:6. На пути к главному поединку наш соотечественник в первых двух играх победил теннисистов из Франции – Ариана Калитеру и Кипрена Шивалира, в четвертьфинале прошел египтянина Эяда Мохаммеда Шерифа, а в полуфинале юный казахстанец разгромил четвертую ракетку турнира – Тимео Труфелли из Франции.

В это же время уже более опытная казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с Арианне Хортоно из Нидерландов выиграла грунтовый турнир серии ITF W100 в Германии. В финале им противостояли Анкита Райна (Индия)⁄Розали Ван Дер Хук (Нидерланды). Матч завершился в трех сетах – 6:7 (4:7), 6:4, 10:6 в пользу нашего дуэта.