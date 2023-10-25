По труду и награда

Общество
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Илья Пащенко

В преддверии Дня Республики в Астане казахстанцам, внесшим весомый вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, вручили ордена, медали и знаки отличия.

фото Ерлана Омара

Открывая мероприятие, министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила глубокий символизм праздника. По ее словам, День Республики стал символом народного единства, укреплению которого посвящена вся творчес­кая и трудовая деятельность награжденных.

– Указом Главы государства группа граждан, внесших значительный вклад в культурно-духовное развитие страны, удостоена высоких государственных наград. Своим трудом вы способствуете развитию духовного богатства нации, культуры, литературы, искусства, – отметила Аида Балаева, обратившись к участникам мероприятия.

По поручению Президента министр вручила орден «Парасат» председателю правления ОЮЛ «Евразийская медицинская ассоциа­ция» Надежде Петуховой, орден «Құрмет» – профессору РГУ «Казахский национальный университет искусств» Розе Мукановой и заместителю председателя Нацио­нальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазановой.

Вклад пятидесяти человек в развитие нашей страны отмечен медалями «Ерен еңбегі үшін», ведомственными наградами, почетными грамотами, благодарственными письмами. Среди их обладателей – управляющий директор корпоративного фонда «Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub» Алина Абдрахманова, художественный руководитель Государственного театра Astana Musical Еслям Нуртазин, советник председателя Сената Парламента РК Жулдызай Искакова, заместитель председателя Ассоциации курдов «Барбанг» Везир Мирзоев, художественный руководитель ансамбля народного танца «Шалкыма» Абдурасул Есекеев.

– Ваш вклад в воспитание молодого поколения и ваше стремление к яркому будущему неоценимы. Это и есть те факторы, которые делают нашу страну сильной и процветающей, – подыто­жила Аида Балаева.

Завершая церемонию награж­дения, министр культуры и информации пожелала всем творческих успехов и семейного благополучия. Достойным финалом мероприятия стал концерт, программа которого была составлена из лучших образцов богатого наследия выдающихся казахских композиторов.

#Астана #День Республики #награждения

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