По зову крови и души

Қазақ тілі
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Надежда Грошикова из Кокшетау c интересом изучает казахский язык

фото из архива Н. Грошиковой

Она посещает бесплатный разговорный клуб «Сөйле» при областном филиале партии «Amanat», открывшийся в рамках проекта «Менің елім – менің тілім». За это время горожанка достигла уровня B1–B2, то есть может свободно разговаривать на различные житейс­ко-бытовые темы.

– Обсудить книгу или фильм пока вряд ли смогу, потому что все еще испытываю сложности с окончаниями глаголов, но ответить на несложные вопросы мне вполне под силу. Я прак­тикуюсь всюду, стараюсь на работе с коллегами-казахами больше общаться на казахском языке, – делится Надеж­да Владимировна.

Изучать государственный язык ей хотелось всегда. Свое стремление объясняет просто: она – патриот своей родины, который хочет свободно говорить на языке родной страны. Рассмотрев предлагаемые в Кокшетау для этого возможности, решила, что наиболее оптимальный вариант – занятия в разговорном клубе, где упор делается на развитие навыков разговорной речи. Таким образом Надежда Грошикова оказалась сначала среди слушателей разговорного клуба «Мәміле», открывшегося при КГУ «Қоғамдық келісім». После случившегося перерыва из-за личных обстоятельств Надежда стала посещать разговорный клуб «Сөйле», занятия в котором больше подходят ей по времени.

Она по-прежнему считает, что именно такие интересные объединения – отличная возможность для людей, желающих быстро и легко заговорить на казахском языке. Легко, потому что привлекает предлагаемый формат занятий: участники клуба, строя диалоги на бытовые и другие темы, намного лучше усваи­вают слова, предложения, другие необходимые языковые конструкции. То есть не нужно заучивать правила изменения падежей, окончаний, все это запоминается на практике. К примеру, разобрали на занятии тему похода в магазин, поработали над словами и предложениями дома, на следующем занятии практикуют пройденное. Помогает и неформальная атмосфера, царящая в клубе, все друг друга поддерживают, радуются общим и индивидуальным успехам. Безусловно, мотивирует и тот факт, что казахскому учит их молодой и энергичный преподаватель Алена Малькова-Солопова. Когда-то русская девушка, окончив факультет естественных наук КУ им. Ш. Уалиханова, подала документы на филологичес­кий, чтобы стать учителем казахского языка и литературы.

Надежда признается, что интерес к изучению государственного языка у нее только крепнет. Более того, она чувствует, что новые знания расширяют ее горизонты, как и рабочий потенциал, ведь двуязычные специа­листы более востребованы. Очень радовалась, когда однажды четко осознала, что хорошо понимает разговорную речь на улице, в магазине и других общественных местах. К тому же она сумела преодолеть внутренний психологический барьер и уже не стесняется акцента, лишь просит собеседников ее поправлять. Надежда делится, что обожает наблюдать за реакцией водителей такси, к которым она неожиданно обращается на казахском с просьбой говорить на нем во время поездки. Те, как правило, сначала удивляются, а затем охотно это делают, искренне радуясь за успехи землячки. Силы, конечно же, придают поддержка и гордость за нее родных и близких.

Как сотрудник одной из крупных торговых сетей Надежда вела служебную страницу в Instagram, где в видео­роликах старалась говорить по мере возможности на казахском языке. Ее старания не были напрасны: некоторые подписчики, заинтересованные ее умениями и навыками, пришли по ее приглашению в разговорный клуб «Сөйле».

У Надежды Грошиковой, которой, по ее словам, в Кокшетау очень не хватает языковой среды, есть свой взгляд на пропаганду и развитие государственного языка.

– Считаю, что обучение в детских садах должно проходить только на государственном языке. В какую школу в дальнейшем пойдет их чадо, родители решат, но зато у ребенка будет хорошая языковая база, нужное произношение. Изучая три года казахский, знаю, что есть категория людей, которые не могут заставить себя заговорить только из-за того, что стесняются акцента, даже бросают обучение, – говорит она.

В завершение Надежда поделилась семейной историей. Ее дедушка по материнской линии – казах. Уроженец Павлодарской области Каиргельды Ажбеков был коммунистом, партийным работником. Потерял связь с родственниками, может быть, поэтому в их семье не говорили на казахском языке, не знали национальных традиций. Надежда уверена: живущее в ней стойкое желание знать в совершенстве родной язык любимого дедушки не что иное, как зов крови.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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