Победителей проектов «Волонтёр года» и «Марафон добрых дел» наградили в Астане

В столице чествовали лучших добровольцев, помогающих людям в трудных жизненных ситуациях

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Астане в рамках международного дня волонтёров состоялась торжественная церемония награждения победителей международной премии «Волонтёр года» и проекта «Марафон добрых дел», сообщает Kazpravda.kz

По информации Минкультуры, на соискание премии «Волонтёр года» специальная комиссия рассмотрела 118 заявок по 15 направлениям. По итогам конкурса победителями признаны 47 участников.

В рамках празднования международного дня волонтёров, который отмечается ежегодно 5 декабря, также прошла церемония награждения победителей проекта «Марафон добрых дел». Этот проект направлен на развитие культуры волонтёрства и благотворительности среди населения Казахстана.

Проект «Марафон добрых дел» реализовывался с 9 июля по 1 декабря. За это время было совершено более 7 000 добрых дел, а число участников составило около 50 000 человек.

По результатам отбора победителями признаны 20 кандидатов.