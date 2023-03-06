Пока информации нет – Смадияров о назначении нового посла Украины в Казахстане

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров пояснил, что вакантность на протяжении некоторого времени позиции посла – это нормальное явление в дипломатической практике, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба МИД РК

"С октября нет посла Украины в Казахстане, его еще не назначили. Может ли так долго отсутствовать посол?" – спросили журналисты.

По словам Смадиярова, в дипломатической практике это нормальное явление.

"Отправляющая страна, в частности, Украина, сама решает, сколько позиция может быть вакантна", – пояснил спикер.

Также он сообщил, что у министерства пока нет информации, когда будет назначен новый посол, и пока украинская сторона не предоставляла свои кандидатуры.

Напомним, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский дал неоднозначное интервью казахстанскому блогеру, вызвавшему большой резонанс. В МИД Казахстана послу Украины был выражен протест. Позже Врублевский извинился за свои недопустимые высказывания. В октябре прошлого года он был освобожден от должности посла Украины в РК.