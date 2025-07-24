Новая норма вступила в силу 12 июля 2025 года

Фото: Polisia.kz

Полицейские начали разъяснительную работу по изменениям в законодательстве, предусматривающим запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, затрудняющих распознавание лица, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Новая норма вступила в силу 12 июля.

«Главная цель законодательных поправок — обеспечение общественной безопасности, идентификации лиц и соблюдение общественного порядка без ущемления прав и свобод граждан, включая право на свободу вероисповедания», – пояснили в министерстве.

Участковые инспекторы информируют, что запрет касается одежды, полностью закрывающей лицо и препятствующей установлению личности, например, масок и никабов.

При этом такие элементы религиозной одежды, как хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие, не закрывающие лицо, под действие нормы не подпадают.