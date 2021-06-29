Почему Тараз летом становится Венецией Общество 1203 Михаил Тё

За последние годы многие арыки Тараза оказались в плачевном состоянии.

Где-то их засорили проживающие рядом граждане, свою лепту внесли и предприниматели, которые на отдельных участках закупорили ирригационные объек­ты самодельными плотинами или бетонными перекрытиями.



В последнее время местные власти стали уделять больше внимания городской системе полива. В прошлом году на ее очистку из местного бюджета выделялось 150 млн тенге. Работами занималось ТОО «Тараз-Ирригация». Но состояние арыков все еще оставляет желать лучшего.

В нынешнем году вопрос о приведении в порядок каналов и арыков глава региона Бердибек Сапарбаев поднял еще накануне весенних паводков. Аким области дал ответственным лицам ряд поручений по развитию ирригационной системы.



– В прошлом году была создана специальная рабочая группа, которая должна была заниматься вопросами ирригации областного центра. Каналы и арыки города Тараза должны быть готовы к работе как можно скорее, – отметил тогда аким области.



По информации областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, сотрудники ТОО «Тараз-Ирригация» очистили дренажный канал протяженностью 1,4 км от улицы Байзак-батыра до улицы Санырак-батыра, 800 м канала в массиве «Дальняя Карасу» и канал Карасу-2 от улицы Шостаковича до улицы Тауке-хана. Кроме того, 58,2 млн тенге было потрачено на очистку каналов по улицам Айша-биби и Тауке-хана, 77,6 млн тенге – канала Ушбулак и дренажного канала в районе аэропорта. В рамках программы «Дорожная карта занятости» заменены лотки арычной системы на 19 городских улицах.



– В этом году на восстановление ирригационных систем предусмот­рено 90 миллионов тенге. Работы будут вестись в районе сахарного завода, на территории этноисторического комплекса «Тектурмас» и канала Ушбулак. Осуществляется установка распределительных шлюзов на всех лотках, – рассказал руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Аслан Оразбеков.

На недавнем заседании областного акимата вновь подняли вопрос восстановления ирригационной системы города. Аким Тараза Ержан Жилкибаев отметил, что на эти цели из местного бюджета выделено 89,1 млн тенге. ТОО «Әль-Мансур», которое является подрядчиком, выполнило уже больше половины объема строительно-монтажных работ.



– На сегодня акиматом города разработан и утвержден план по очистке каналов и восстановлению лотковых систем на ­2021–2023 годы. В течение трех лет планируется заменить 38,24 километра арычных лотков, очистить 6 каналов, – добавил градоначальник.

– Организация работы по очистке оставляет желать лучшего. В летнее время особенно важно, чтобы вода текла по арыкам. Об этом постоянно говорят горожане. К тому же арыки будут обеспечивать полив зеленых насаждений, выполнять роль увлажнителей атмосферного воздуха, – отметил Бердибек Сапарбаев.

Ответственным ведомствам поручено контролировать эффективность освоения средств, выделенных на восстановление системы ирригации, а также активизировать деятельность специальной рабочей группы.



Как выяснилось, из 164 км общей протяженности ирригационных арыков более сотни уже давно требовали ремонта. В текущем году запланировано привести в порядок примерно половину лотковых сетей. Выходит, что некоторых участков города эта работа еще не коснулась.

На днях довелось стать свидетелем, как по улице Бауыржана Момышулы разлилась вода. Вышла она из арыка, затопив всю округу и автодорогу. Машины буквально тонули. На следующий день вопрос решили, просто перекрыв воду. Но проблема-то засоренного арыка осталась.

С аналогичной ситуацией в эти дни столкнулись жители домов № 13, 15 и 16 микрорайона «Самал». Под водой оказались тротуары и территория дворов. Об этом они написали в социальных сетях. По их словам, «вода скоро в подвалы пойдет».



Тревожный сигнал зафиксировала единая диспетчерская служба аппарата акима области и направила заявку в ТОО «Тараз-Ирригация». Теперь жители ждут ответных действий от коммунальщиков. К сожалению, как показывает практика, реагируют они не всегда оперативно.

В свою очередь в других местах в арыках не видели воды уже годами. К примеру, по словам жителя областного центра Мансура Мяснянкина, проживающие в районе Тонкуруш уже давно просят пустить воду. Ремонт проведен. Но, вероятно, неправильный уклон, а также отсутствие шлюзов не дают подняться воде.

Между тем, как выяснилось, вдоль некоторых улиц арыков вовсе нет. В семь микрорайонов города вода не поступает.



Кроме того, настоящей проб­лемой стали незаконные сооружения над каналами. Их строят предприниматели, через территорию которых арыки проходят. Подобные участки, как правило, становятся источником загрязнения.



В прошлом году владельцам этих сооружений было направлено 360 уведомлений о необходимости демонтажа незаконных объектов. С не идущими навстречу предпринимателями власти намерены решать вопрос через суд.



– Наша главная задача – пус­тить воду по арыкам. Также требую в установленном законодательством порядке принять меры в отношении недобросовестных бизнесменов, чьи объекты находятся на охраняемой территории водоканалов, – поручил Бердибек Сапарбаев.

Остается надеяться, что к 2023 году власти все же доведут до ума начатое благое дело, но некоторые вопросы необходимо решать уже сегодня.

