Почему тепло подорожало

С 15 ноября ГКП «Қуат жылу орталық-3» повысило стоимость услуг по производству, передаче и снабжению тепловой энергией для всех категорий потребителей. С соответствующей заявкой на повышение тарифов компания еще летом обращалась в региональную комиссию Шымкентского городского департамента Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ).

Коммунальщики утверждают, что вопрос рассмотрения новых тарифов на подачу тепловой энергии назрел давно. Тем более что в начале текущего года тариф на нее в Шымкенте снизили. Однако ситуация меняется. Как известно, с 1 июля поднялись цены на природный и товарный газ, электро­энергию, уголь и мазут.

Это главные составляющие, влияю­щие на тариф, не учитывать которые нельзя.

Еще одной причиной повышения тарифов коммунальщики назвали необходимость увеличения заработной платы своим сотрудникам, иначе усилится отток профессио­нальных кадров из отрасли, что неминуемо скажется на качестве оказываемых услуг.

ГКП «Қуат жылу орталық-3» инициировало повышение тарифа в среднем на 35%, для населения – более чем наполовину. Однако в ДКРЕМ с таким предложением не согласились, хотя в целом и поддержали необходимость повышения стоимости услуг.

В результате средний тариф на 2023 год с вводом в действие с 15 ноября 2023 года составит 11 551,24 тенге⁄Гкал, что на 3% выше действующего. Для населения плата за тепло увеличится до 4 611,79 тенге⁄Гкал, или на 2,6%. Наи­больший рост тарифа предусмотрен для бюджетных организаций – на 27,1% от действующего тарифа.

Но таким расчет за теплоснабжение будет только до конца года, а вот с января 2024 года оплата снова изменится. Средний тариф возрастет на 25,51%, для населения – на 16,5%, для бюджетных учреждений – на 31,8% от действующего тарифа.

Утвержденные тарифы ГКП «Қуат жылу орталық-3» предусматривают рост среднемесячной зарплаты работников – от инженеров до машинистов и слесарей. На текущий она увеличится в среднем со 101 507 тенге до 117 507 тенге, а уже в следующем среднемесячный заработок вырастет до 229 507 тенге.

В ДКРЕМ напоминают, что для со­циально незащищенных граждан предусмотрен механизм предоставления компенсации оплаты коммунальных услуг за счет местных исполнительных органов, и рост тарифов не скажется на уровне их жизни.