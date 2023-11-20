Почему тепло подорожало Общество 20 ноября 2023 г. 6:00 14 Любовь Доброта В Шымкенте увеличилась ежемесячная плата за отопление. коллаж Павла Цедилина С 15 ноября ГКП «Қуат жылу орталық-3» повысило стоимость услуг по производству, передаче и снабжению тепловой энергией для всех категорий потребителей. С соответствующей заявкой на повышение тарифов компания еще летом обращалась в региональную комиссию Шымкентского городского департамента Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ). Коммунальщики утверждают, что вопрос рассмотрения новых тарифов на подачу тепловой энергии назрел давно. Тем более что в начале текущего года тариф на нее в Шымкенте снизили. Однако ситуация меняется. Как известно, с 1 июля поднялись цены на природный и товарный газ, электроэнергию, уголь и мазут. Это главные составляющие, влияющие на тариф, не учитывать которые нельзя. Еще одной причиной повышения тарифов коммунальщики назвали необходимость увеличения заработной платы своим сотрудникам, иначе усилится отток профессиональных кадров из отрасли, что неминуемо скажется на качестве оказываемых услуг. ГКП «Қуат жылу орталық-3» инициировало повышение тарифа в среднем на 35%, для населения – более чем наполовину. Однако в ДКРЕМ с таким предложением не согласились, хотя в целом и поддержали необходимость повышения стоимости услуг. В результате средний тариф на 2023 год с вводом в действие с 15 ноября 2023 года составит 11 551,24 тенге⁄Гкал, что на 3% выше действующего. Для населения плата за тепло увеличится до 4 611,79 тенге⁄Гкал, или на 2,6%. Наибольший рост тарифа предусмотрен для бюджетных организаций – на 27,1% от действующего тарифа. Но таким расчет за теплоснабжение будет только до конца года, а вот с января 2024 года оплата снова изменится. Средний тариф возрастет на 25,51%, для населения – на 16,5%, для бюджетных учреждений – на 31,8% от действующего тарифа. Утвержденные тарифы ГКП «Қуат жылу орталық-3» предусматривают рост среднемесячной зарплаты работников – от инженеров до машинистов и слесарей. На текущий она увеличится в среднем со 101 507 тенге до 117 507 тенге, а уже в следующем среднемесячный заработок вырастет до 229 507 тенге. В ДКРЕМ напоминают, что для социально незащищенных граждан предусмотрен механизм предоставления компенсации оплаты коммунальных услуг за счет местных исполнительных органов, и рост тарифов не скажется на уровне их жизни. #Шымкент #ЖКХ #тарифы #отопление