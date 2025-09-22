Почему ученики госшкол показывают менее успешные результаты на международных олимпиадах

Образование
127
Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

На этот вопрос ответили в  Минпросвещения

Фото: freepik.com

Во время брифинга в СЦК у председателя Комитета среднего образования МП РК Каныбека Жумашева поинтересовались, почему учащиеся казахстанских государственных школ, показывают менее успешные результаты на международных олимпиадах, чем, к примеру, дети из частных учебных заведений или НИШ, сообщает Kazpravda.kz 

По словам спикера, основная причина кроется в наличии тренерского состава, готовящего олимпиадников на английском языке. 

– Здесь нужно понимать, что задания международных олимпиад формируются только на одном языке – английском, на котором дети вместе с тренерами готовятся к соревнованиям. К сожалению, не во всех школах есть такая возможность (нанять сильных тренеров, знающих английский). При этом нужно понимать, что одаренных детей из простых школ как раз-таки отбирают в лицеи, гимназии, НИШ. Поэтому мы не видим большой разницы. Всем детям предоставляем возможность проявить себя, – сказал Каныбек Жумашев, отвечая на вопрос корреспондента informburo.kz.

Отметим, что в 2024-2025 учебном году 1720 казахстанских учащихся приняли участие в 35 международных олимпиадах и научных конкурсах, завоевав 1006 медалей. Из них: 193 золотые, 349 серебряных и 464 бронзовые. То есть, каждый второй участник стал призёром. Для сравнения, в 2024 году 571 учащийся завоевал всего 172 медали.

#Образование #школы

