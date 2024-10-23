Почему введен запрет на ввоз российской пшеницы в Казахстан

Сельское хозяйство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве рассказал, для чего введен запрет на ввоз российской пшеницы и какие последствия он вызвал, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На вопрос об экспорте вице-премьер отметил, что он начинается в Казахстане с регулирования внутреннего рынка.

«Почему мы ввели запрет на импорт российской пшеницы? Потому что мы вводили временные ограничения, которые позволяли ввозить пшеницу, но только тем, кто занимается переработкой. Давали какие-то ограничения, но они не работают. Пшеница завозилась под разными предлогами и затем реэкспортировалась, более того, по серым схемам. Запрет, который мы ввели, он связан не с защитой внутреннего рынка, а нам необходимо было навести порядок с ценообразованием на внутреннем рынке. И мы его сейчас навели», – сказал Жумангарин.

Он добавил, что импорт пшеницы по заниженным ценам по 60-80 долларов за тонну, которая завозится по серым схемам, ломает рынок и нивелирует честный труд отечественных фермеров, создавая проблемы для экспорта.

«Нам этот запрет необходим был для того, чтобы определиться с ценой, дать посыл. За это время мы встречались с фермерами, чтобы обсудить по тем ценам, которые мы дадим при прямом закупе, при форвардном закупе и цене, которая будет сформирована на экспортных рынках. Сейчас внутренняя политика по ценовому закупу стабилизировалась, сигнал рынок получил, зернотрейдеры мгновенно на 20 долларов цены подняли, цена продолжает расти», – пояснил спикер. 

После того, как запрет закончится, правительство намерено контролировать цены на госгранице между странами, заявил Серик Жумангарин.    

#запрет #зерно #импорт

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