Почти 100 кг редкого растения собрали задержанные жители Туркестанской области
В Туркестанской области задержана группа лиц за незаконный сбор растений, занесенных в Красную книгу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Полицейские задержали шесть жителей Толебийского района по подозрению в заготовке запрещенных видов растений в горной местности. При обыске изъято более 3 тысячи корней растения “макротомии” общим весом около 100 кг и самодельные лопаты.
По факту незаконного сбора редких и находящихся под угрозой исчезновения, а также запрещенных к использованию видов растений проводится досудебное расследование.
Полицейские напоминают гражданам об ответственности за нарушение природоохранного законодательства и призывают бережно относиться к окружающей среде.