Почти 120 га леса возвращены государству в Акмолинской области

В Акмолинской области государству возвращены участки лесного фонда на 678 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на облпрокуратуру.

Фото: Kazpravda.kz

Участки лесного фонда в Аккольском районе были предоставлены в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, туристских и спортивных целей. Общая площадь возращенных земель стоимостью 678 млн тенге составила 118,9 га.

«Установлено, что участки с 2016 года не использовались по целевому назначению, арендная плата не производилась. Несмотря на высокий риск лесных пожаров, бизнесмены не проводили мероприятия по их предупреждению и не разработали противопожарные планы. Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для расторжения договоров по акту прокуратуры района», – пояснили в надзорном органе области.