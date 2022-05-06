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Здравоохранение , В мире
Почти 15 млн смертей: ВОЗ озвучила реальные последствия пандемии COVID-19

Согласно последним оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глобальная избыточная смертность в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021-го составила 14,9 млн человек. В ВОЗ отмечают, что эти данные свидетельствуют о реальных последствиях пандемии COVID-19, а также о необходимости совершенствовать системы здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Новости ООН.

Избыточная смертность определяется как разница между общим числом смертей, наблюдаемых или исчисляемых в конкретном месте и в данный период времени, и числом, которое можно было бы ожидать, если бы не было пандемии. Предполагается, что эта разница включает смерти, непосредственно связанные с COVID-19, а также смерти, косвенно связанные с коронавирусом и вызванные воздействием на системы здравоохранения и общество. 

Эти показатели отражают реальную ситуацию, так как многие летальные случаи не входят в официальную статистику, если человек, например, не получил диагноз COVID-19, но скончался от этой инфекции. 

«Новые данные свидетельствуют о том, что все страны должны вкладывать больше средств в здравоохранение, чтобы люди могли получать необходимые медицинские услуги в период кризисов, а также укреплять системы сбора и обработки информации», – заявил, представляя отчет, генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения готова поддержать эти усилия. 

По показателям избыточной смертности лидируют страны Юго-Восточной Азии, Европы, а также Южной и Северной Америки. Основной удар пришелся на государства со средним уровнем дохода. Также известно, что мужчины составляют 57 процентов от общего показателя в 14,9 млн, а женщины соответственно – 43 процента. 

Над оценочным отчетом работала созданная ВОЗ и Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам группа международных специалистов в сотрудничестве со странами-членами организации. Участники этого процесса использовали инновационные технологии, позволяющие оценивать ситуацию даже в случае отсутствия детальной статистики. В ВОЗ предлагают странам взять на вооружение эти методы в их дальнейшей работе. 

 

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