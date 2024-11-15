Почти 164 тысяч авто поставили на учет в сентябре в Казахстане

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В сентябре на учет поставлено 163,9 тыс. единиц автотранспортных средств, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель уменьшился на 3,2%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

По состоянию на 1 октября 2024 года, количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5,6 млн единиц, из них 88% – легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 2,1% – автобусы.

«По виду используемого топлива 81,9% транспорта передвигаются на бензине, доля автомобилей на смешанном топливе – 7,4%, дизельном топливе – 7,1%. Количество автомобилей на газу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 3 213 единиц, в общем количестве транспорта доля газоболлонного авто составила 0,3%», – пишут в пресс-релизе.

Кроме того, еще 11 706 единиц автомобилей передвигаются за счет электричества и составляют 0,2% от общего количества авто, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество электромобилей увеличилось в 1,8 раза.