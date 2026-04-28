Премьер-министры Казахстана и Чехии приняли участие в совместном бизнес-форуме

По итогам форума подписано 6 меморандумов о сотрудничестве между компаниями Казахстана и Чехии. Предусмотрено создание совместных предприятий в области энергетики, транспорта, машиностроения, страхования и др.

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш в Астане приняли участие в бизнес-форуме «Казахстан – Чехия», собравшем представителей деловых кругов двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Внимание уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, промышленной кооперации, а также реализации совместных проектов в сферах машиностроения, транспорта, энергетики, IT, авиационной промышленности и др.

В своем приветственном обращении к участникам форума Премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул, что развитие диалога с бизнесом и инвесторами имеет приоритетное значение для Казахстана.

«В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан реализует проактивную инвестиционную политику и остается открытым для долгосрочных инвесторов. Выстраивание доверительного диалога с бизнесом является важной частью этой работы. Рад видеть сегодня широкое представительство казахстанских и чешских компаний. Используя сильные стороны друг друга и рассматривая новые направления сотрудничества, мы можем создать взаимовыгодное партнерство»,— отметил Олжас Бектенов.

«Казахстан – это не только мост между континентами, но и глобальный хаб для инноваций и стратегических инвестиций. Наши взаимоотношения построены на прочном фундаменте взаимного уважения и проверенном опыте успешных проектов. Интерес к Казахстану для нас – долгосрочный стратегический приоритет»,— подчеркнул Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш.

В рамках реализуемой инвестиционной политики в РК принимаются меры по улучшению условий для бизнеса. Холдинг «Байтерек» преобразован в национальный инвестиционный холдинг. Расширяется присутствие национальной компании Kazakh Invest на приоритетных рынках, планируется создание Kazakhstan Investment House как единого центра поддержки. При Генеральной прокуратуре создан Комитет по защите прав инвесторов. Для крупных инвесторов предусмотрены инвестиционные соглашения, обеспечивающие стабильность законодательства на срок до 25 лет. Результатом проводимой работы стал рост объема прямых иностранных инвестиций на 14,4% в прошлом году, общая сумма достигла $20,5 млрд.

Согласно данным ЭСКАТО, $19 млрд прямых иностранных инвестиций вложено в новые проекты на территории РК, создаваемые с нуля (greenfield project). Это составило 89% всех межрегиональных вложений в Центральной Азии. Отмечен интерес чешских компаний к наращиванию взаимодействия с Казахстаном и расширению присутствия на рынке. Среди примеров успешного взаимодействия – запуск компанией Škoda Auto проекта по сборке автомобилей на сумму $8,2 млн. Предприятие BBS планирует до конца текущего года начать производство теплообменного оборудования на сумму $9 млн. В энергетическом секторе перспективным является партнерство компании ČEZ с АО «НАК «Казатомпром» в рамках заключенного ранее долгосрочного соглашения о поставке урана.

По итогам форума подписано 6 меморандумов о сотрудничестве между компаниями Казахстана и Чехии. Предусмотрено создание совместных предприятий в области энергетики, транспорта, машиностроения, страхования и др.  

