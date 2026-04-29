Бектенов провел заседание Совета предпринимателей по вопросам фармпромышленности

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета отечественных предпринимателей в рамках реализации поручений Главы государства по развитию казахстанской фармацевтической и медицинской промышленности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Участие в заседании приняли руководители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», представители бизнеса и отраслевых ассоциаций.

В ходе заседания Олжас Бектенов подчеркнул, что развитие отечественного здравоохранения, фармацевтики и медицинской промышленности напрямую связано с качеством жизни населения и устойчивостью национальной экономики.

«В основу инициированной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым Конституции заложен принцип человекоцентричности. Стратегическим направлением деятельности государства признается развитие человеческого капитала, что также закреплено в Основном законе страны. Соответственно, это требует и новых подходов к развитию системы отечественного здравоохранения», — акцентировал внимание Олжас Бектенов.

По информации председателя Президиума НПП «Атамекен» Каната Шарлапаева, сегодня в Казахстане зарегистрировано 209 отечественных производителей, 43 из которых специализируются на выпуске лекарственных средств, 166 – на выпуске медицинских изделий. В настоящее время действует 83 долгосрочных договора с 31 казахстанским товаропроизводителем на поставку свыше 2 тыс. наименований фармпродукции. С декабря 2025 года заключено 6 инвестиционных проектов на сумму 316,3 млрд тенге, в рамках которых предусмотрен выпуск порядка 400 наименований лекарственных средств, создание более 1,1 тыс. рабочих мест и расширение экспортного потенциала.

При поддержке Правительства совместно с уполномоченными органами продолжается работа по поэтапному дерегулированию цен. На сегодня ею охвачено порядка 2,5 тыс. безрецептурных препаратов, достигнута договоренность еще по 1,8 тыс. рецептурных лекарств стоимостью до 1 МРП. Согласно анализу Комитета медицинского и фармацевтического контроля, в 1 квартале т.г. снижение цен зафиксировано по 631 позиции, в среднем на 24,6%. Также прорабатываются механизмы ускорения регистрации лекарственных средств и медицинских изделий по принципу «единого окна», что позволит сократить сроки их выхода на рынок.

По вопросам ценового регулирования лекарственных средств заслушан доклад руководителя объединения юридических лиц в форме ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Марины Дурмановой. Согласно данным Бюро национальной статистики, в 2025 году объем производства фармацевтической продукции в Казахстане составил 191,1 млрд тенге, рост в стоимостном выражении по сравнению с 2024 годом – 8,7%. Озвучены предложения касательно совершенствования системы ценообразования на отечественные препараты с учетом рыночных особенностей.

Исполнительный директор ОЮЛ «Евразийская медицинская ассоциация» Сауле Сатыбаева подняла вопросы закупа препаратов и медицинских изделий в рамках ГОБМП и ОСМС. Предложено рассмотреть возможности усиления преференций для отечественных производителей и повышения устойчивости долгосрочных договоров в части ценообразования. Акцент сделан на прозрачности механизмов приобретения лекарств через международные организации с учетом наличия отечественного производства.

С предложениями по развитию отечественного производства медицинской техники выступил директор ТОО «Медицинский холдинг Sintez-KZ» Игорь Рыбин. Среди озвученных инициатив – возобновление практики заключения долгосрочных договоров с казахстанскими товаропроизводителями на медицинскую технику, внедрение офтейк-контрактов и создание аккредитованных испытательных лабораторий в РК.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова проинформировала о проводимой работе по реформированию системы лекарственного обеспечения с упором на прозрачность, снижение стоимости препаратов и внедрение цифровых технологий. По долгосрочным договорам пересчитано более 5 тыс. позиций и с июля прошлого года установлены новые цены. За счет принимаемых мер по итогам 2025 года при закупках единого дистрибьютора достигнута экономия бюджетных средств в размере порядка 75 млрд тенге.

Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости совместной работы государства и бизнеса по увеличению производства фармацевтической продукции, трансферу технологий, повышению доступности и качества медицинских услуг для населения.

«В приоритете должна быть поддержка отечественных производителей и это касается всех сфер. Нам надо постоянно работать над самообеспечением во всем, в том числе медицинской техникой и лекарственными препаратами. Это важный вопрос. Правительство продолжит работу по снижению контрольной и административной нагрузки в рамках политики регулирования предпринимательской деятельности и расширению доступа бизнеса к мерам господдержки. В свою очередь, со стороны бизнеса необходимы ответные шаги в виде социальной ответственности, обеспечения безопасной и качественной фармацевтической продукции по доступной цене для широких слоев населения», — отметил Олжас Бектенов.

По итогам заседания Премьер-министр дал ряд поручений госорганам:

Министерству здравоохранения поручено до 1 июля обеспечить регистрацию лекарственных средств и медицинских изделий по принципу «единого окна». До 1 июня необходимо завершить работу по дерегулированию цен на лекарственные средства в оптово-розничном сегменте стоимостью до 1 МРП, свыше 1 МРП – до 1 декабря.

Министерству здравоохранения совместно с НПП «Атамекен» и заинтересованными госорганами на основе анализа международных подходов к ценообразованию поручено обеспечить баланс справедливой рыночной стоимости на лекарства и медизделия отечественного производства.

Кроме того, внести предложения по механизму заключения долгосрочных договоров на поставку медицинской техники как инструмента локализации и сервисной инфраструктуры.

Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами – принять меры по унификации подходов к налогообложению при импорте и реализации лекарственных средств и медизделий, предусматривающих установление единой льготной ставки НДС.