Дети – главный капитал государства – Аида Балаева

Правительство

В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялось заседание Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, обеспечивающим координацию деятельности государственных органов и учреждений в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.

С докладами по текущей ситуации выступили представители профильных государственных органов. По итогам первого квартала текущего года в целом по стране отмечается снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних на 8%.

Кроме того, в ходе встречи был утвержден план дальнейшей работы Межведомственной комиссии, предусматривающий усиление ответственности регионов за результаты профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, совершенствование адресной работы с детьми группы риска, развитие межведомственного взаимодействия и наставничества, а также повышение качества реализации региональных планов Концепции «Қазақстан балалары» с учетом местной специфики.

Было отмечено, что во всех регионах страны обновлены составы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, куда вошли представители гражданского и экспертного общества, участвующие в профилактических мероприятиях по предупреждению девиантного поведения несовершеннолетних и взаимодействующие с организациями образования и правоохранительными органами.

Вторым вопросом участники рассмотрели проблему суицида среди несовершеннолетних. В настоящее время Министерством просвещения совместно с Министерством здравоохранения проводится системная работа по реализации Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия.  

В июле 2024 года внедрен Единый алгоритм выявления несовершеннолетних с признаками суицидального поведения и дальнейшего сопровождения таких детей. Документ определяет порядок взаимодействия заинтересованных служб и направлен на обеспечение своевременной помощи.

На заседании отдельно были рассмотрены вопросы профилактики суицидального поведения среди детей и подростков, а также совершенствования межведомственного взаимодействия в данной сфере. Проведен анализ ситуации по каждому региону, рассмотрены причины, факторы риска и эффективность действующих мер.

По данным вице-министра здравоохранения, низкий уровень выявления в рамках Единого алгоритма подтверждает, что его реализация на местах осуществляется не в полной мере. Так, по итогам 1 квартала текущего года анализ показал, что в 62% случаев причины не установлены, а в 7,6% установлены внутрисемейные конфликты.

В этой связи, участники подчеркнули важность усиления адресной профилактики, повышения качества анализа каждого случая и дальнейшего совершенствования механизмов сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Министр просвещения отметила, что ведомством во все программы повышения квалификации будут включены модули по распознаванию признаков депрессии, насилия, буллинга, а также алгоритмы передачи информации и межведомственного взаимодействия.

«Дети – это наш главный капитал, прежде всего человеческий капитал государства и межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – это не просто консультативно-совещательный орган. Это место, где мы можем скоординировать и сконцентрировать все свои усилия для того, чтобы дети не подвергались насилию и буллингу, жили и общались в безопасной среде, не становились жертвами беззакония и сами не нарушали закон. Профилактическая и превентивная работа в этом направлении – миссия нашей комиссии и важнейший фактор воспитания здорового и сильного молодого поколения», — сказала Аида Балаева.

В завершение заместитель Премьер-министра дала ряд конкретных поручений, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия, повышение эффективности раннего выявления кризисных состояний у детей, усиление роли психологических служб в организациях образования, развитие профилактической работы с родителями и педагогами, а также внедрение системных цифровых решений в сфере мониторинга и сопровождения обучающихся группы риска.

Особое внимание было уделено вопросам кадрового обеспечения школ квалифицированными педагогами-психологами и формированию устойчивой комплексной модели профилактики на республиканском и региональном уровнях.

#Казахстан #дети #Балаева

Популярное

Все
Конституция в контексте развития образования и науки
Курс на зимнюю Азиаду
Английский акцент казахстанского футбола
Вклад в зеленый фонд Астаны
«Семей» диктует правила в Алматы
Состязания в Рабате
Обеспечить транспортную доступность
С упором на орошение
Мыслитель планетарного масштаба
С ветерком до Кайынды
Ветер сорвал кровлю и трубу
Песнь домбры зазвучала в степи
Шампунь на тротуары не жалели
В Астане наградили юных журналистов
Барьер взят!
Главный ориентир – достойный и безопасный труд
Душа народа – в струнах домбры
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Sardar: мифология и технологии
«Сириус» в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Стартует пляжная Азиада
Выстроить систему водной безопасности
Серебряный финал в Ордосе
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Бектенов провел заседание Совета предпринимателей по вопрос…
Премьер-министры Казахстана и Чехии приняли участие в совме…
Олжас Бектенов обсудил с Премьером Чехии перспективы двусто…
Бектенов дал ряд поручений по развитию и внедрению ИИ

