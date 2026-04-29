Дети – главный капитал государства – Аида Балаева

В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялось заседание Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, обеспечивающим координацию деятельности государственных органов и учреждений в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.

С докладами по текущей ситуации выступили представители профильных государственных органов. По итогам первого квартала текущего года в целом по стране отмечается снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних на 8%.

Кроме того, в ходе встречи был утвержден план дальнейшей работы Межведомственной комиссии, предусматривающий усиление ответственности регионов за результаты профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, совершенствование адресной работы с детьми группы риска, развитие межведомственного взаимодействия и наставничества, а также повышение качества реализации региональных планов Концепции «Қазақстан балалары» с учетом местной специфики.

Было отмечено, что во всех регионах страны обновлены составы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, куда вошли представители гражданского и экспертного общества, участвующие в профилактических мероприятиях по предупреждению девиантного поведения несовершеннолетних и взаимодействующие с организациями образования и правоохранительными органами.

Вторым вопросом участники рассмотрели проблему суицида среди несовершеннолетних. В настоящее время Министерством просвещения совместно с Министерством здравоохранения проводится системная работа по реализации Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия.

В июле 2024 года внедрен Единый алгоритм выявления несовершеннолетних с признаками суицидального поведения и дальнейшего сопровождения таких детей. Документ определяет порядок взаимодействия заинтересованных служб и направлен на обеспечение своевременной помощи.

На заседании отдельно были рассмотрены вопросы профилактики суицидального поведения среди детей и подростков, а также совершенствования межведомственного взаимодействия в данной сфере. Проведен анализ ситуации по каждому региону, рассмотрены причины, факторы риска и эффективность действующих мер.

По данным вице-министра здравоохранения, низкий уровень выявления в рамках Единого алгоритма подтверждает, что его реализация на местах осуществляется не в полной мере. Так, по итогам 1 квартала текущего года анализ показал, что в 62% случаев причины не установлены, а в 7,6% установлены внутрисемейные конфликты.

В этой связи, участники подчеркнули важность усиления адресной профилактики, повышения качества анализа каждого случая и дальнейшего совершенствования механизмов сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Министр просвещения отметила, что ведомством во все программы повышения квалификации будут включены модули по распознаванию признаков депрессии, насилия, буллинга, а также алгоритмы передачи информации и межведомственного взаимодействия.

«Дети – это наш главный капитал, прежде всего человеческий капитал государства и межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – это не просто консультативно-совещательный орган. Это место, где мы можем скоординировать и сконцентрировать все свои усилия для того, чтобы дети не подвергались насилию и буллингу, жили и общались в безопасной среде, не становились жертвами беззакония и сами не нарушали закон. Профилактическая и превентивная работа в этом направлении – миссия нашей комиссии и важнейший фактор воспитания здорового и сильного молодого поколения», — сказала Аида Балаева.

В завершение заместитель Премьер-министра дала ряд конкретных поручений, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия, повышение эффективности раннего выявления кризисных состояний у детей, усиление роли психологических служб в организациях образования, развитие профилактической работы с родителями и педагогами, а также внедрение системных цифровых решений в сфере мониторинга и сопровождения обучающихся группы риска.

Особое внимание было уделено вопросам кадрового обеспечения школ квалифицированными педагогами-психологами и формированию устойчивой комплексной модели профилактики на республиканском и региональном уровнях.