Почти 240 млрд тенге выделят на строительство новой ТЭЦ в Кокшетау

Энергетика
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Реализацию проекта планируется осуществить путем проведения тендера.

Фото пресс-службы Минэнерго РК

Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев провел отчетную встречу перед населением Степногорска, в ходе которой рассказал о деятельности топливно-энергетического комплекса Акмолинской области и ответил на интересующие вопросы жителей, передает Kazpravda.kz.

На встрече министр доложил о текущей ситуации ТЭК в целом Акмолинского региона.

Говоря об электроэнергетике области, министр отметил, что в Кокшетау планируется строительство ТЭЦ, электрическая мощность которой составит 240 МВт. Общая стоимость строительства – свыше 239 млрд тенге.

"Реализацию проекта планируется осуществить путем проведения тендера на рынке электрической мощности, который будет проведен осенью текущего года.

Один из чувствительных вопросов в настоящее время – теплоснабжение региона. Имеющиеся теплоисточники имеют высокий уровень износа (Степногорская ТЭЦ 81,7%, Котельные ГКП «Кокшетау Жылу» 63,1%).

Учитывая, что ведется активное развитие, а также интенсивное строительство жилых домов, социальных объектов и зданий, в предстоящей перспективе действующих мощностей тепла районных котельных недостаточно", – сообщили в ведомстве.

«Для покрытия дефицита тепловой энергии рассматривается строительство Кокшетауской ТЭЦ, тепловая мощность которой будет составлять 520 Гкал/час», – рассказал министр.

Также глава Минэнерго проинформировал о мерах по обеспечению сельхозтоваропроизводителей региона дизельным топливом. В адрес сельхозтоваропроизводителей страны утверждено более 426 тыс. тонн дизельного топлива по цене 284 тыс. тенге/тонна на воротах НПЗ (239 тенге/литр). Для СХТП Акмолинской области предусмотрено 90,5 тыс. тонн дизтоплива, на сегодня отгружено 16,4 из 22,7 тыс. тонн или 72% из июльских объемов в приоритетном порядке.

Он напомнил, что для отслеживания поставок дизтоплива были введены специальные ПИН-коды; окрашивание дизтоплива Атырауским, Шымкентским и Павлодарским НПЗ, соответственно, в желтый, синий и красный цвета; внедрена база данных СХТП в территориальном разрезе с указанием контактных данных, общей площади посевных земель, потребности в ГСМ и электронно-информационная система для распределения дизтоплива.

Министр проинформировал население о мерах по реформированию рынка сжиженного нефтяного газа с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности и недопущения спекулятивных скачков цен.

"В рамках реализации проекта по газификации северных и восточных регионов Казахстана QazaqGaz начаты работы по проектированию 2-ой нитки «Бейнеу-Бозой-Шымкент» со сроком завершения до конца т.г. Проект планируется реализовать до конца 2026 года", – говорится в сообщении.

Глава Минэнерго также добавил, что помимо этого Министерством изучается вариант закольцовки МГ «Сарыарка» с газопроводом из Российской Федерации. Разработка ПредТЭО в настоящее время на стадии завершения. После получения маршрута газопровода и цены на газ будет определен оптимальный вариант газификации северных и восточных регионов страны.

Министр заверил участников встречи, что все озвученные вопросы жителей находятся на постоянном контроле Правительства.

«Мы приложим все усилия по их полному и своевременному решению», – подчеркнул Саткалиев.

 

#ТЭЦ #Акмолинская область #топливо #Минэнерго

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