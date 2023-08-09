Почти 350 авиарейсов отменили из-за тайфуна "Канун" в Японии

Происшествия, Чрезвычайные ситуации, Общество, В мире
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Около 350 авиарейсов между регионами Японии отменены в связи с тайфуном "Канун", передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: kazpravda.kz

Около 350 авиарейсов, соединяющие префектуры Миядзаки и Кагосима на японском острове Кюсю с другими регионами, отменены в связи с тайфуном "Канун", передает телеканал NHK.

В настоящее время давление в центре циклона составляет 970 гектопаскалей, скорость ветра – 30 метров в секунду, при порывах – до 40. Сейчас он проходит к юго-западу от острова Кюсю на северо-запад.

В результате шквалистых ветров и ливней 15 тысяч домовладений в префектуре Кагосима и около 2,6 тысячи домовладений в префектуре Миядзаки оказались без электроэнергии. Также стало известно о двух пострадавших.

По мере прохождения тайфуна на острове Кюсю в течение суток может выпасть до 300 миллиметров осадков. Ливни затронут и остров Сикоку, а также регионы Токай и Кинки, где располагаются префектуры Сидзуока, Миэ, Осака, Киото и другие. Ожидается также усиление ветра: на Кюсю – до 30 метров в секунду, на Сикоку – до 23.

Продвижение циклона затронуло и префектуру Нагасаки, где позже пройдет церемония памяти жертв атомной бомбардировки одноименного города американцами 78 лет назад. Так, почти 35 тысяч жителей города Гото и 2,2 тысячи жителей населенного пункта Одзика получили предписание об эвакуации.

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