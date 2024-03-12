«Менің бауырым»: около 4 тыс. студентов обучились волонтерству

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

В разных регионах Казахстана волонтерами стали студенты 3–4 курсов по специальностям: педагог, психолог, социальный педагог, юрист и IT, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Как уточняется, около 4 тысяч студентов городов Алматы, Астаны и Алматинской, Жетысуской и Карагандинской областей из 36 вузов и колледжей подключились к реализации проекта «Менің бауырым». Они начали волонтерскую деятельность в 217 школах страны. В рамках реализации проекта планируется активное использование разнообразных и эффективных форм работы.

Особое внимание уделяется проведению исследований, например, по изучению родного края, экологии и обобщению результатов в рамках общешкольных мероприятий, таких как подведение итогов волонтерской деятельности с презентацией итоговых проектов.

Также предусмотрены мастер-классы, флэшмобы, челленджи, спортивные турниры, благотворительные акции, ток-шоу и внеклассные мероприятия в формате TEDX. Эти формы работы направлены на создание интерактивной и разносторонней образовательной среды, способствующей развитию участников проекта.

— Это уникальный социальный проект республиканского масштаба, который объединяет людей самых разных возрастов: педагогов, студентов, детей и родителей. Он будет полезен всем без исключения и даст возможность объединить усилия для создания школы будущего, где каждый будет чувствовать себя частью целого, нужной и важной, и сможет в полной мере проявить себя, раскрыв свои лучшие качества, — отметила председатель комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

Напомним, проект был инициирован в ноябре прошлого года Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования с целью активного содействия в создании благоприятной и развивающей образовательной среды для учащихся школ.

В ведомстве добавили, что название «Менің бауырым» в данном контексте ассоциируется не только с физической защитой, но и с духовной помощью и поддержкой.

#проект #студенты #волонтеры #обучение #Менің бауырым

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