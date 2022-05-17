Почти 5 млн тенге забрала за "снятие порчи" мошенница в Шымкенте

Две жительницы Шымкента попались на уловку мошенницы, обещавшей снять порчу с их домов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В обоих случаях злоумышленница стучала в дверь, прося милостыню. Как только двери отворялись, женщина заявляла, что потусторонние силы подсказали ей о наведенной на дом порче и, если не снять ее быстро, грянет беда. Лже-ясновидящая уверила хозяек, что для проведения ритуала очищения нужно все их золото.

Со слов потерпевших, взяв в руки ювелирные украшения, она с таинственным видом что-то шептала и ходила вокруг дома, а через некоторое время исчезла. Общая сумма нанесенного ущерба составила 4,5 млн тенге. Об этом они обратились с заявлением в полицию.

Получив сообщение, полицейские незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Проверив камеры видеонаблюдения, установленные вблизи домов потерпевших, стражи порядка выявили, что подозреваемая села в такси. Оперативники определили личность таксиста по номеру авто и опросили его. Оказалось, что женщину он довез до дома.

Подозреваемую правоохранители задержали по месту жительства. В настоящее время по факту проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество".

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