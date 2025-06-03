Почти 500 мероприятий проведут ко Дню госсимволов в Астане

Столица,Культура и общество
111
Дана Аменова
корреспондент

4 июня на площади у монумента «Байтерек» запланирован праздничный концерт «Менің байрағым!»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году к 4 июня – Дню госсимволов РК в столице будут организованы масштабные мероприятия патриотической направленности, сообщает Kazpravda.kz

По информации столичного акимата, в рамках акции «Менің рәміздерім – менің мақтанышым!» на территории города планируется проведение около 500 патриотических мероприятий в государственных органах, территориальных департаментах, судебных учреждениях, организациях образования и других организациях. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы рассказал руководитель управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп. 

По словам спикера, в рамках Дня госсимволов запланированы информационные часы, круглые столы, конференции, лекции, семинары, книжные выставки, концерты, творческие конкурсы, велозабеги, патриотические акции, челленджи и другие мероприятия воспитательной направленности.

Так, 4 июня на площади у монумента «Байтерек» запланирован праздничный концерт «Менің байрағым!». На специально подготовленных трех группах общественных мест города, на улицах случайным прохожим будут задавать вопросы о государственных символах, самым активным участникам викторины вручат подарки.

«До того, как соберется большинство, на площади у монумента «Байтерек» инструментальная группа будет исполнять различные музыкальные композиции, организаторы поздравят жителей и гостей и раздадут им флаги. Основной изюминкой праздничного мероприятия станут известные среди молодежи мастера искусства спидкубинга. Их быстрыми и точными движениями из кубиков Рубика будет создано изображение флага Казахстана. Перед началом концерта будет исполнен государственный гимн РК.

Литературно-музыкальный вечер «Домбра-party», который пройдет в этот день на городском Арбате под открытым небом, призван популяризировать национальный инструмент и повысить уважение молодежи к культурному наследию. Каждый гость вечеринки может продемонстрировать свое искусство и показать свое творчество публике. Это могут быть такие виды искусства произвольной формы, как пение, чтение стихов или танцы. Участникам мероприятия будут вручены памятные подарки от организаторов мероприятия. Это прекрасная возможность совместить уважение к символам страны с творчеством», – отметил Сакен Есиркеп.

По словам руководителя управления, в Летнем амфитеатре пройдет концертно-развлекательная программа для школьников и детей, посвященная Дню Государственных символов.

В рамках патриотической акции «Туымыз төрімізде!» на балконах зданий и жилых домов на улицах города будет вывешено более 400 государственных флагов, а в центральных парках и общественных местах жителям будет роздано около 5 000 государственных флагов.

В районе Сарайшык в 12:00 состоится торжественное открытие обновленного двора жилого комплекса «Туркестан». Особую атмосферу празднику придаст выступление Центрального военного оркестра Центрального военно-патриотического центра ВС РК.

Также в рамках мероприятия пройдет патриотическая акция «Терезедегі Ту». Жители данного жилого комплекса смогут повесить на окна своих квартир государственный флаг, выразить свою любовь к Родине и гражданскую позицию.

В честь праздника организуются как спортивные сборы, так и мероприятия для молодежи. В праздничные дни во Дворце школьников им.М. Утемисова пройдет патриотический квиз «Знаешь ли ты символы своей страны?», а также манифест школьных лидеров «Голос молодого Казахстана под знаменем единства!»

4 июня на лекции-концерте «Көк тудың желбірегені» будут представлены музыкальные постановки о государственном флаге.

Также состоится видео-викторина «Тарихтан туған рәміздер», экскурсии в Библиотеку Первого Президента и к монументу Независимости.

4 июня в летних школьных лагерях будет организован конкурс патриотической песни «Қазақстан - алтын бесігім».

«Государственная политика в области уважения, пропаганды и применения Государственных символов РК в столице будет продолжена и в дальнейшем на системной основе», – заключил руководитель управления.

#Астана #мероприятия #госсимволы

Популярное

Все
Я – жертва и живой свидетель массового голода
Чтобы ребенок не остался один
На Капшагае током убило ребенка
«МММ» казахстанского разлива, или Кое-что о схемах «пирамидостроителей»
Казахско-французская школа появится в Астане
Когда дается второй шанс
Сначала запланировали, потом недоосвоили...
В Шемонаихе и Риддере построены современные школы
Итоги фотоконкурса подвели в Туркестане
Преступный бизнес на авто
Диалог со зрителем на языке картин
Перо и совесть эпохи
Победителям – медали и звания
Горожане простились с ветераном Ниной Мосуновой
Здесь началась дорога в космос
Сложность натуры
Мир спасет добродетель
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций
Верховный суд разъяснил порядок
Паралимпийцы приняли участие в экоакции
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Новая услуга стала доступной казахстанцам в eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
Ферма, где роботы доят коров
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Срезан склон холма, жди оползня…
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
Музей космонавтики откроют в Байконыре
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
О чем говорил Президент на встрече с главой Бундесрата Германии
Токаев переговорил с Путиным
1,3 млрд тенге «увели» интернет-мошенники у карагандинцев
Таяние ледников – проблема всего человечества
Туристический маршрут запустили между Казахстаном и Китаем
Казахстанская модель шахматного образования признана одной из лучших в мире
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Жару сменят дожди в Казахстане
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана

Читайте также

Велопробег «От Алтая до Урала» дошел до Астаны
Часть улиц перекроют в столице 1 июня на время марафона
Оркестр народных инструментов им. Курмангазы выступит с кон…
Как отметят Международный день защиты детей в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]