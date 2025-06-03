Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году к 4 июня – Дню госсимволов РК в столице будут организованы масштабные мероприятия патриотической направленности, сообщает Kazpravda.kz

По информации столичного акимата, в рамках акции «Менің рәміздерім – менің мақтанышым!» на территории города планируется проведение около 500 патриотических мероприятий в государственных органах, территориальных департаментах, судебных учреждениях, организациях образования и других организациях. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы рассказал руководитель управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп.

По словам спикера, в рамках Дня госсимволов запланированы информационные часы, круглые столы, конференции, лекции, семинары, книжные выставки, концерты, творческие конкурсы, велозабеги, патриотические акции, челленджи и другие мероприятия воспитательной направленности.

Так, 4 июня на площади у монумента «Байтерек» запланирован праздничный концерт «Менің байрағым!». На специально подготовленных трех группах общественных мест города, на улицах случайным прохожим будут задавать вопросы о государственных символах, самым активным участникам викторины вручат подарки.

«До того, как соберется большинство, на площади у монумента «Байтерек» инструментальная группа будет исполнять различные музыкальные композиции, организаторы поздравят жителей и гостей и раздадут им флаги. Основной изюминкой праздничного мероприятия станут известные среди молодежи мастера искусства спидкубинга. Их быстрыми и точными движениями из кубиков Рубика будет создано изображение флага Казахстана. Перед началом концерта будет исполнен государственный гимн РК. Литературно-музыкальный вечер «Домбра-party», который пройдет в этот день на городском Арбате под открытым небом, призван популяризировать национальный инструмент и повысить уважение молодежи к культурному наследию. Каждый гость вечеринки может продемонстрировать свое искусство и показать свое творчество публике. Это могут быть такие виды искусства произвольной формы, как пение, чтение стихов или танцы. Участникам мероприятия будут вручены памятные подарки от организаторов мероприятия. Это прекрасная возможность совместить уважение к символам страны с творчеством», – отметил Сакен Есиркеп.

По словам руководителя управления, в Летнем амфитеатре пройдет концертно-развлекательная программа для школьников и детей, посвященная Дню Государственных символов.

В рамках патриотической акции «Туымыз төрімізде!» на балконах зданий и жилых домов на улицах города будет вывешено более 400 государственных флагов, а в центральных парках и общественных местах жителям будет роздано около 5 000 государственных флагов.

В районе Сарайшык в 12:00 состоится торжественное открытие обновленного двора жилого комплекса «Туркестан». Особую атмосферу празднику придаст выступление Центрального военного оркестра Центрального военно-патриотического центра ВС РК.

Также в рамках мероприятия пройдет патриотическая акция «Терезедегі Ту». Жители данного жилого комплекса смогут повесить на окна своих квартир государственный флаг, выразить свою любовь к Родине и гражданскую позицию.

В честь праздника организуются как спортивные сборы, так и мероприятия для молодежи. В праздничные дни во Дворце школьников им.М. Утемисова пройдет патриотический квиз «Знаешь ли ты символы своей страны?», а также манифест школьных лидеров «Голос молодого Казахстана под знаменем единства!»

4 июня на лекции-концерте «Көк тудың желбірегені» будут представлены музыкальные постановки о государственном флаге.

Также состоится видео-викторина «Тарихтан туған рәміздер», экскурсии в Библиотеку Первого Президента и к монументу Независимости.

4 июня в летних школьных лагерях будет организован конкурс патриотической песни «Қазақстан - алтын бесігім».