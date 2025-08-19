С начала года свыше 408 тысяч казахстанцев получили пособия и выплаты на рождение и уход за ребенком. Общая сумма выплат составила 506,7 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда
По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, помощь выплачивается как из республиканского бюджета, так и из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).
Пособие на рождение ребенка с января по июль 2025 года получили 201,7 тысячи человек. Общая сумма выплат составила 36,4 млрд тенге. Только в июле за рождением малыша обратились более 32 тысяч семей — им выплачено почти 6 млрд тенге.
Размер пособия зависит от количества детей в семье:
За первого, второго или третьего ребенка — 149 416 тенге;
За четвертого и более — 247 716 тенге.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (для неработающих родителей): 124 тысячи человек ежемесячно получают такую поддержку. За семь месяцев выплачено 25,4 млрд тенге. В июле — 3,7 млрд тенге.
Например, мама с двумя детьми может ежемесячно получать 26 777 тенге, а если в семье четыре и более детей — 34 995 тенге.
А что с работающими родителями?
Тут в дело вступает ГФСС — и суммы другие:
Единовременная выплата по беременности и родам (для работающих):
- Получили 133,6 тыс. женщин;
- Общая сумма — 190,7 млрд тенге;
- Средний размер — 1,52 млн тенге;
- В июле — 24 млрд ₸ на 21,8 тыс. получателей.
Ежемесячная выплата по уходу за ребенком (до 1,5 лет):
- Получили 150,8 тыс. родителей;
- Общая сумма — 254,2 млрд тенге;
- В июле — 36 млрд тенге;
- Средняя выплата: 88 766 тенге в месяц.
При рождении двойни — выплаты назначаются на каждого ребенка отдельно.
Кому положены выплаты?
- Гражданам РК, кандасам и иностранцам с постоянным видом на жительство;
- Родителям, усыновителям, опекунам;
- Даже если человек не работает, он все равно может получить государственную поддержку.
Размеры пособий ежегодно индексируются. В 2025 году повышение составило 6,5%.