Более 500 млрд тенге направили на выплаты семьям с детьми в 2025 году

Госуслуги
39
Венера Баталова
корреспондент

С начала года свыше 408 тысяч казахстанцев получили пособия и выплаты на рождение и уход за ребенком. Общая сумма выплат составила 506,7 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда 

Фото: Минтруда

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, помощь выплачивается как из республиканского бюджета, так и из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Пособие на рождение ребенка с января по июль 2025 года получили 201,7 тысячи человек. Общая сумма выплат составила 36,4 млрд тенге. Только в июле за рождением малыша обратились более 32 тысяч семей — им выплачено почти 6 млрд тенге.

Размер пособия зависит от количества детей в семье:

За первого, второго или третьего ребенка — 149 416 тенге;

За четвертого и более — 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (для неработающих родителей): 124 тысячи человек ежемесячно получают такую поддержку. За семь месяцев выплачено 25,4 млрд тенге. В июле — 3,7 млрд тенге.

Например, мама с двумя детьми может ежемесячно получать 26 777 тенге, а если в семье четыре и более детей — 34 995 тенге.

А что с работающими родителями?

Тут в дело вступает ГФСС — и суммы другие:

Единовременная выплата по беременности и родам (для работающих):

  • Получили 133,6 тыс. женщин;
  • Общая сумма — 190,7 млрд тенге;
  • Средний размер — 1,52 млн тенге;
  • В июле — 24 млрд ₸ на 21,8 тыс. получателей.

Ежемесячная выплата по уходу за ребенком (до 1,5 лет):

  • Получили 150,8 тыс. родителей;
  • Общая сумма — 254,2 млрд тенге;
  • В июле — 36 млрд тенге;
  • Средняя выплата: 88 766 тенге в месяц.

При рождении двойни — выплаты назначаются на каждого ребенка отдельно.

Кому положены выплаты?

  • Гражданам РК, кандасам и иностранцам с постоянным видом на жительство;
  • Родителям, усыновителям, опекунам;
  • Даже если человек не работает, он все равно может получить государственную поддержку.

Размеры пособий ежегодно индексируются. В 2025 году повышение составило 6,5%.

