В хищении почти 500 млн тенге из бюджета подозревается депутат районного маслихата

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Департамент АФМ по Актюбинской области проводит досудебное расследование в отношении депутата районного маслихата, подозреваемого в мошенничестве, совершенном в крупном размере, передает Kazpravda.kz.

"Путем подачи заявки от имени крестьянского хозяйства он неправомерно получил субсидии за фактически отсутствующее поголовье скота. Кроме того, незаконно получил кредитные средства, выданные АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках государственной программы «Сыбага», на приобретение 600 голов КРС", - проинформировали в АФМ.

Общая сумма ущерба составляет 457 млн тенге. Депутат арестован.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в пресс-службе.