Пешеход погиб под колесами трамвая в Павлодаре

Фото: pavlodarnews.kz

В городе Павлодаре водитель трамвайного вагона сбил пешехода и скрылся, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции области.

По информации ДП, 29 июня около 22:27 в полицию Павлодара поступило сообщение, что водитель трамвайного вагона наехал на пешехода 1965 года рождения. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Водитель покинул место ДТП.

«Полицией по факту начато досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены необходимые экспертизы. Трамвай установлен, осмотрен и опечатан. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», – сообщили в ДП.