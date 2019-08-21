Под лежачий камень...

Главное – не ленись. К примеру, свои бизнес-идеи недавно защищали перед экспертной комиссией более 300 выпускников первого потока обучающего курса «Жас кәсіпкер».

Проекты были разнообразные: это и сфера АПК, оказание услуг, производство и прочее. 29-летняя Самал Серикпаева из Актобе, к примеру, решила попробовать свои силы в изготовлении 3D-обоев. Женщина сама воспитывает троих детей. Специального образования она не имеет. Однако на дому не первый год занимается изготовлением декоративных 3D-картин из камней. А вот 26-летняя Асемгуль Уразбаева выбрала совсем неженское дело – сварочный бизнес. Бухгалтер по образованию готова для начала помогать супругу, профессионально занимающемуся сварочными работами. Другой молодой человек планирует продвигать экологичный бизнес – сбор и переработку пластиковых отходов ПЭТ-бутылок.

При успешном прохождении защиты выпускники курса получат сертификат, который даст право принять участие в конкурсе на получение гранта или же в льготном финансировании. Реализация проекта осуществляется по инициативе Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». В Год молодежи по области такими бесплатными курсами намерены охватить 1 100 человек из числа самозанятой и безработной молодежи, многодетных малообес­печенных лиц и малообеспеченных трудоспособных инвалидов в возрасте от 18 до 29 лет.

Хорошо зарекомендовал себя в регионе также проект «Бас­тау», который помогает молодым предприимчивым людям поверить в свои силы и самореализовать себя. И таких, которым удалось осуществить мечту, сегодня десятки, если не сотни.

В частности, жительница Алгинского района Арай Исмагулова уже знает, как любовь к фотографии конвертировать в собственное дело. Недавно успешно защитила свой проект по расширению бизнеса. Идея заключалась в строительстве собственного здания фотосалона. Мечта сбылась. Поддержал Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, одобрив кредитные средства на общую сумму 6 млн тенге.

А вот Айганым Смагулова, жительница пос. Тамды Алгинского района, в отличие от Арай, новичок в бизнесе. Но и она также прошла в текущем году обучение по проекту «Бастау» и приняла участие в конкурсе на получение безвозмездного гранта. Бизнес-план по открытию парикмахерской требовал 200 тыс. тенге на закуп оборудования и инст­рументов. Предприимчивая хозяйка благодарна государству за поддержку молодых инициатив. Она проявила желание, и ее мечта тоже осуществилась. Сельский акимат предоставил небольшое помещение в аренду. Мастер-универсал Айганым осваивает нынче и маникюрное дело. В перспективе намерена открыть свой салон, обучить пару желающих и трудоустроить у себя.

– Как говорят, под лежачий камень вода не течет, поэтому надо стремиться к своей цели, быть активнее, – улыбается Айганым, – тем более государство протягивает руку помощи, и надо этим обязательно воспользоваться.

Это лишь отдельные примеры успеха в рамках поддержки молодежных инициатив. А как обстоит дело в целом по области? Об этом мы поинтересовались в региональном управлении по вопросам молодежной политики и областном молодежном ресурс­ном центре. Как отметили там, на уровне области в реализации нынче ряд других программ. Так, в рамках проекта «Актобе Жас Старт» акиматом области совмест­но с АО «ФРП «Даму» выделены льготные кредиты на поддержку 15 молодых предпринимателей в возрасте до 29 лет. Что касается «Бастау», то льготное финансирование оказывается уже третий год подряд. В частнос­ти, в 2019-м по этой программе оно предоставлено 198 молодым предпринимателям. На сегодня численность молодых в возрасте от 16 до 29 лет, направленных на обучение основам предпринимательства, составила 360 человек.

С 22 июля текущего года по области запущена еще одна программа под названием «Молодой предприниматель». В ее рамках для молодых людей, проявивших интерес к бизнесу, на первом этапе будут проведены бесплатные тренинговые курсы, а молодежи, получившей направление на обу­чение, – выплачены стипендии. Во время учебы предоставляется возможность не только овладеть новыми знаниями и навыками по делу, но и получить поддержку известных бизнес-тренеров. Для прошедших первый этап будет затем выделен безвозмездный государственный грант, который позволит открыть собственное дело.

Работает в области и Гос­программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек». С 1 марта на молодежную практику направлено 858 безработных выпускников. В прошлом году при поддерж­ке Всемирного банка развития проект Zhas Project профинансировал 165 бизнес-идей, авторами которых являются ребята из социально уязвимых слоев населения. В настоящее время проекты успешно реализованы и работают во всех районах.

Статистика такова: численность молодежи в возрасте от 14 до 29 лет на текущий год по области составляет свыше 202,6 тыс. человек, из которых более 90 тыс. проживают в сельской местности. Чтобы активизировать их деятельность, при акиматах действуют 14 советов по делам молодежи. С 2014 года в области развиваются молодежные ресурсные цент­ры. Сегодня функционируют 14 МРЦ. Их работа направлена на содействие социальному и личностному развитию молодежи и поддержку деятельности молодежных организаций, волонтерского движения. При МРЦ оказывается консультативная, правовая, психологическая и социальная помощь всем категориям молодежи. На 1 июля текущего года в центры обратилось около 1 200 человек по различным вопросам. В основном обращения касались трудоустройства, обеспечения жильем, досуга, оказания психолого-педагогической помощи. При поддержке молодежных ресурсных центров и центров занятости сегодня более 500 молодых людей трудоустроены.

В области продолжается работа и по обеспечению занятости молодежи категории NEET. Действует 20 волонтерских групп, куда входят 1 500 человек, из них 8 – в Актобе и 12 – в районах. Волонтерские группы принимают участие почти во всех мероприятиях, организованных в области. Так, группы «Актобе милосердие», «Нұр-Шапағат», «Д.А.Р.» и «Жүректен – жүрекке» систематически оказывают помощь нуждающимся одиноким, пожилым людям, сиротам. В свою очередь волонтеры группы «Мейірім» и Общества Крас­ного Полумесяца работают по направлениям «репродуктивное здоровье», «первая медицинская помощь». Кроме того, в рамках государственного социального заказа в 2019 году для централизации волонтерского движения области реализуется проект «Создание волонтерского клуба «Позитив Like». С 13 по 19 июня текущего года организован и проведен тренинг для молодых волонтеров. В нем приняли участие более 60 активных молодых людей, которые поделились информацией о волонтерской деятельности, общественных отношениях, социальных проб­лемах. Активно развивается волонтерская дея­тельность в высших учебных заведениях и организациях профессионально-технического образования региона, а также среди рабочей молодежи. Так, с участием волонтеров проведены акции «Ардагерлерді ардақтайық». С начала года в результате данной акции оказана помощь более 100 ветеранам.

Большой охват в регионе и проектом «Жасыл ел». В текущем году на его основе намечено трудоустроить 5 500 молодых людей. На сегодня по этой программе работают около 500 студентов, ребята из числа сельской и безработной молодежи.

Как рассказали в управлении, в Год молодежи также разработан и утвержден областной план военно-патриотического воспитания до 2025 года, в рамках которого в 1-м полугодии текущего года организовано 159 мероприя­тий и охвачено более 17 тыс. человек. Совместно с ветеранами войны в Афганистане постоянно организуются уроки мужества, встречи со студенческой молодежью. Принимают участие в этих встречах и актюбинцы, вошедшие в проект «100 новых лиц Казахстана».

В мае областной молодежный ресурсный центр и Военный институт Сил воздушной обороны им. дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова провели молодежный военно-пат­риотический сбор «Жигер-2019» с целью координации действий военно-патриотических клубов, подготовки молодежи к военной службе в Вооруженных силах. Наряду с этим в июне при облдепартаменте по чрезвычайным ситуациям прошел ІХ чемпионат страны по пожарно-спасательному спорту среди юношей. В нем приняли участие 17 команд в составе более 200 спортсменов из разных городов страны. Участвовали актюбинцы недавно и в республиканском военно-пат­риотическом сборе молодежи «Айбын» в Караганде.

Большое значение в регионе придается также поддержке молодой семьи – действует клуб «Бақытты отбасы». Для повышения престижа семьи среди молодежи, пропаганды ценностей брака, обеспечения социальной и культурной преемственнос­ти поколений для молодых мам, к примеру, проведены мастер-классы по приготовлению сладос­тей, семинар-тренинги по детской психологии, одно­дневный городской лагерь для молодых семей «Жас шуақ». Работа по этому направлению ведется молодежными ресурсными центрами. Для оказания комплексной медико-социальной, психологической помощи с 2017 года в области открыты 14 молодежных цент­ров здоровья. В них работают юрисконсульты и врачи. На сегодня получили консультации 1 012 молодых людей.

Одна из основных проблем молодежи – жилищная. В начале текущего года акиматом Актобе и управлением по вопросам молодежной политики совмест­но с АОФ «Жилстройсбербанк Казахстана» реализован новый проект в рамках программы «Нұрлы жер» для обеспечения жильем молодежи и молодых семей. Благодаря ей нуждающимся предоставляется однокомнатная квартира, средний размер первоначального взноса которой составляет 350 тыс. тенге. Ежемесячная плата – 35 тыс. тенге. Официальная заработная плата претендента на такое жилье в пределах 63–80 тыс. тенге. По этой программе в микрорайоне «Нур-Актобе» ключи от 100 новых квартир уже получили молодые специалисты социальной сферы, молодые семьи. Еще 45 квартир переданы сиротам в возрасте до 29 лет. Первоначальный взнос за квартиры на счет банка в размере 14 млн тенге внес спонсор – АО «СНПС-АктобеМунайГаз».

Оказывается в регионе и такая поддержка, как вручение именной стипендии акима области. Она присуждается ежегодно одаренным и талантливым студентам, в том числе сиротам, инвалидам, детям из многодетных и малообеспеченных семей, имеющим высокие показатели успеваемости в высших учебных заведениях, организациях технического и профессионального образования. К примеру, в текущем году именные стипендии акима вручены 137 студентам вузов и 40 учащимся организаций технического и профессионального образования.

В марте текущего года управлением по вопросам молодежной политики совместно с Международным центром журналистики MediaNet при поддержке представительства Фонда Конрада Аденауэра реализован также проект по обучению компьютерной, интернет-грамотности и повышению осведомленнос­ти о дуальном образовании в Казахстане. 45 молодых людей из сельской местности нынче получили базовые навыки ведения бизнеса.