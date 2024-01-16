Под прикрытием народа

Сейчас в Караганде незаконно строят 11 многоэтажек. Управление государственного архитектурно-строительного контроля выписывает им штрафы и выдает предписания с требованием устранить нарушения, но все безрезультатно. Непорядочные застройщики убеждены, что власти, испугавшись возможного народного гнева, закроют глаза на огрехи и неполный пакет документов.

Видимо, на такой сценарий рассчитывает и компания T-K Building, которая возвела в новом центре Караганды 10-этажный жилой комплекс Al-Farabi. Он построен без проект­ной документации. К тому же работа велась без авторского и технического надзора.

Эти факты менеджеры по продажам от потенциальных клиентов утаивали. Сейчас большинство квартир раскуплено. Некоторые владельцы уже сделали ремонт и заселились. А 8 января экономический суд вынес решение о сносе незаконной постройки. Новость, само собой, шокировала всех 298 дольщиков.

– Когда мама об этом узнала, ей стало плохо. Пришлось вызывать скорую помощь, – рассказала дочь дольщиков ЖК Al-Farabi Дильда Ертаева. – Мои родители купили квартиру в июне 2022 года. Менеджер по продажам пообещал, что дом сдадут в первом квартале 2023-го. Ключи мы получили в мае и начали делать ремонт…

После суда посыпались обвинения дольщиков в адрес управления госархстройконтроля. Мол, почему госорган не предупредил карагандинцев о незаконном строительстве. Инспекторы эти претензии не признают. В 2023 году они публиковали в местных СМИ и соцсетях названия жилых комплексов, которые возводят незаконно.

А до этого ГАСК несколько раз штрафовал застройщика. Первый раз – за производство строительно-монтажных работ без проектной документации. Второй – за строительство без сопровождения технического и авторского надзоров. Третий – за нарушение законодательства о долевом участии в жилищном строительстве.

Оказывается, что компания T-K Building не имела права привлекать деньги дольщиков. Акимат Караганды не выдавал ей соответствующего разрешения, как того требует закон.

– Закон «О долевом участии в жилищном строительстве» призван застраховать деньги, которые вы вкладываете, – прокомментировал руководитель управления ГАСК Карагандинской области Сержан Аймаков. – Как только вы пришли в офис продаж квартир, потребуйте у застройщика показать талон-уведомление о начале строительства. Так вы узнаете, строит ли он на законных основаниях. Второе – попросите показать договоры о техничес­ком и авторском надзоре. Третье – потребуйте разрешение на привлечение средств дольщиков. Если вам отказывают, значит, есть повод задуматься. Это ваши деньги! Прежде чем отдать их кому-то, удостоверьтесь, что все законно.

Надо сказать, что административный суд дважды выносил постановление о приостановке строительства жилого комплекса Al-Farabi до устранения нарушений. Несмотря на это, этажи продолжали расти, а деньги дольщиков поступать на счета застройщика. Одни покупатели платили наличными, другие брали ипотеку на десятки миллионов тенге. Теперь же они рискуют остаться и без жилья, и без денег, да еще и в кредитной кабале.

Попав в непростую ситуацию, дольщики обратились за помощью к местным властям. На встречах с чиновниками возмущенные люди заявляли, что не позволят снести их жилой комплекс. Если потребуется, то они лягут под спецтехнику, но не подпустят ее к элитной многоэтажке.

Однако, судя по словам акима города Мейрама Кожухова, дольщикам не придется идти на крайние меры. Власти стоят на стороне людей. Градоначальник пообещал им юридическое сопровождение, отметив, что решение суда еще не вступило в законную силу. Он понимает: карагандинцы стали заложниками ситуации, которую создал безответственный застройщик.

– Нужно готовить документы и подавать на апелляцию, – сказал аким Караганды Мейрам Кожухов. – В суде будем ходатайствовать о назначении государственной строительной экспертизы жилого комплекса. Если его признают пригодным к эксплуатации, то он будет эксплуатироваться, если нет, то никто в него заселен не будет. Я не хочу повторения печальной истории «Бесобы».

Руководитель компании T-K Building Абылайхан Амирбеков в свою очередь заявил, что «дом построен на совесть». В положительном результате экспертизы он не сомневается. К тому же застройщик пообещал собрать все недостающие документы.

– Если будет положительное заключение экспертизы, то нам ничего не помешает в апелляции заключить медиативное соглашение, – отметил глава управления ГАСК Сержан Аймаков.

Чиновники немного успокоили дольщиков, которые уже собирались организовать мирный митинг. Люди надеются, что после строительной экспертизы областной суд отменит решение о сносе элитного дома.

Да, не исключено, что проблема жильцов одного ЖК будет решена. Но одновременно с этим появится лазейка для других недобросовестных застройщиков. Они быстро смекнут, что в Караганде можно строить жилье без проектов и технадзора, а потом легализовать его, прикрываясь людьми как живым щитом.