Под знаком «Тенгри»

В заседании принял участие директор КФ МГУ Александр Сидорович, который отметил важность литературного творчества в развитии студентов. А главным гостем встречи стал известный казахстанский журналист и писатель Александр Тараков.

Он рассказал о том, как с детства любил читать, писал зарисовки и стихи и как журфак КазГУ определил его профессию на всю жизнь. Поработав в разных изданиях, он пришел в газету «Казахстанская правда», которую позже возглавил.

– Мне довелось поездить не только по всем регионам Казахстана, но и по странам ближнего и дальнего зарубежья. В итоге у меня собрался материал на несколько книг. Это путевые заметки, очерки о людях, аналитические статьи, – говорил Александр Тараков.

Например, в книге «Казахстанский характер» Александр Юрьевич рассказывает о людях труда. Среди героев его очерков и Леонид Картау­зов, которого называли целинным Маресьевым. Лишившись ног, он многие годы работал на тракторе, собирал рекордные урожаи, был удостоен звания Героя Социалис­тического Труда.

Сегодня Александр Тараков руководит Советом русской литературы при столичном филиале Союза писателей Казахстана. Он призвал молодых писателей смело отправлять им свои работы.

– Наша задача – собрать творческий актив в столице, поощрять молодых одаренных поэтов и писателей, чтобы они активнее занимались творчеством, – подчеркнул он.

А еще Александр Тараков добавил, что республиканский литературно-художественный журнал «Простор» будет публиковать лучшие работы студентов. И если произведение молодого автора получит высокую оценку эксперт­ного писательского сообщества, то велика вероятность издания его книги. И кто знает, может быть, кто-то из сегодняшних участников клуба «Тенгри» станет членом Сою­за писателей Казахстана.

Свои работы начинающие литераторы могут отправлять и в оргкомитет конкурса для молодых писателей и поэтов «Алтын тобылғы». Ежегодный конкурс отмечает лучших в четырех номинациях – «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Детская литература».

В свою очередь председатель «Тенгри» Александр Цындря рассказал, что литературный клуб действует с 2010 года.

– Мы находимся в университетской среде, поэтому стремимся соединить академические знания с живой свободной литературной практикой, – сказал он. – Мы создаем такое пространство, где каждый человек может свободно выражать свои мысли, идеи, делиться своим творчеством и находить единомышленников.

Традицией клуба стало проведение тематических вечеров. Помимо чтения стихов и обсуждения произведений, ребята приглашают на такие встречи именитых писателей и поэтов, которые делятся с ними секретами литературного мастерства.

Координатор литературного клуба «Тенгри» доктор филологических наук Галина Власова сообщила, что за эти годы выпущено два литературных альманаха «Пою тебе, мой филиал» с произведениями участников клуба. Сейчас студенты работают над третьим сборником.

В рамках встречи молодая писательница Анастасия Маскевич провела мастер-класс «Путь прозы: принципы написания хорошего рассказа». Она дала ценные советы, как создавать «цепляющий» художест­венный текст, и особо отметила, что в любом произведении важны мысли и искренность автора.

В завершение встречи члены литературного клуба «Тенгри» обсудили со своими опытными коллегами по писательскому цеху перспективы дальнейшего сотрудничества.