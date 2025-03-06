Под знаком «Тенгри» Литература 6 марта 2025 г. 6:00 2 Асет Сыздыков старший корреспондент отдела общества В Казахстанском филиале МГУ им. М. В. Ломоносова прошло заседание литературного клуба «Тенгри». Его участники – студенты-филологи, делающие первые шаги на писательском пути. фото филиала МГУ В заседании принял участие директор КФ МГУ Александр Сидорович, который отметил важность литературного творчества в развитии студентов. А главным гостем встречи стал известный казахстанский журналист и писатель Александр Тараков. Он рассказал о том, как с детства любил читать, писал зарисовки и стихи и как журфак КазГУ определил его профессию на всю жизнь. Поработав в разных изданиях, он пришел в газету «Казахстанская правда», которую позже возглавил. – Мне довелось поездить не только по всем регионам Казахстана, но и по странам ближнего и дальнего зарубежья. В итоге у меня собрался материал на несколько книг. Это путевые заметки, очерки о людях, аналитические статьи, – говорил Александр Тараков. Например, в книге «Казахстанский характер» Александр Юрьевич рассказывает о людях труда. Среди героев его очерков и Леонид Картаузов, которого называли целинным Маресьевым. Лишившись ног, он многие годы работал на тракторе, собирал рекордные урожаи, был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Сегодня Александр Тараков руководит Советом русской литературы при столичном филиале Союза писателей Казахстана. Он призвал молодых писателей смело отправлять им свои работы. – Наша задача – собрать творческий актив в столице, поощрять молодых одаренных поэтов и писателей, чтобы они активнее занимались творчеством, – подчеркнул он. А еще Александр Тараков добавил, что республиканский литературно-художественный журнал «Простор» будет публиковать лучшие работы студентов. И если произведение молодого автора получит высокую оценку экспертного писательского сообщества, то велика вероятность издания его книги. И кто знает, может быть, кто-то из сегодняшних участников клуба «Тенгри» станет членом Союза писателей Казахстана. Свои работы начинающие литераторы могут отправлять и в оргкомитет конкурса для молодых писателей и поэтов «Алтын тобылғы». Ежегодный конкурс отмечает лучших в четырех номинациях – «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Детская литература». В свою очередь председатель «Тенгри» Александр Цындря рассказал, что литературный клуб действует с 2010 года. – Мы находимся в университетской среде, поэтому стремимся соединить академические знания с живой свободной литературной практикой, – сказал он. – Мы создаем такое пространство, где каждый человек может свободно выражать свои мысли, идеи, делиться своим творчеством и находить единомышленников. Традицией клуба стало проведение тематических вечеров. Помимо чтения стихов и обсуждения произведений, ребята приглашают на такие встречи именитых писателей и поэтов, которые делятся с ними секретами литературного мастерства. Координатор литературного клуба «Тенгри» доктор филологических наук Галина Власова сообщила, что за эти годы выпущено два литературных альманаха «Пою тебе, мой филиал» с произведениями участников клуба. Сейчас студенты работают над третьим сборником. В рамках встречи молодая писательница Анастасия Маскевич провела мастер-класс «Путь прозы: принципы написания хорошего рассказа». Она дала ценные советы, как создавать «цепляющий» художественный текст, и особо отметила, что в любом произведении важны мысли и искренность автора. В завершение встречи члены литературного клуба «Тенгри» обсудили со своими опытными коллегами по писательскому цеху перспективы дальнейшего сотрудничества. #заседание #тенгри #литературный клуб #МГУ