Под знаменем надежды

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Павел Ильин

В Астане презентовали поэтический сборник Юрия Кузнецова «Колыбель моей мечты»

фото предоставлено организаторами

В книгу вошли стихотворения, соз­данные поэтом за последние годы. Читатели найдут в сборнике окрашенные легкой ностальгической грустью воспоминания о неповторимом мире детства, колоритные пейзажные зарисовки, философские раздумья о радостях и тревогах бытия, самобытную любовную лирику и поэтические посвящения, героя­ми которых выступают как признанные классики мировой литературы, так и наши современники.

Юрий Кузнецов – человек нелегкой судьбы. Он родился в апреле 1965 года в селе Раев­ка Шортандинского района Целиноград­ской области. Его детство начиналось так же, как и у многих сверст­ников: с домашнего уюта и семейного теп­ла, с ребячьих игр и первых открытий окружающего мира. Но уже в раннем возрасте судьба приготовила ему серьезное испытание: в 1970 году, получив травму, он начал стремительно терять зрение. Попытки восстановить его, к сожалению, не принесли результата, и это во многом определило дальнейший жизненный путь будущего поэта.

В 1973 году Юрий Кузнецов поступил в Карагандинский специализированный интернат для незрячих детей. Там освоил рельефно-точечный шрифт Брайля и получил базовое образование. Позднее он продолжил обучение в школе с гуманитарным уклоном города Верхняя Пышма Свердловской области. Уже тогда его особенно привлекали история, литература и право, он задумывался о поступлении в университет, однако жизненные обстоя­тельства сложились иначе, учебу
пришлось прервать.

Вернувшись в Караганду, Юрий Кузнецов начал работать на предприятии Казахского общества слепых в цехе металлообработки. Этот период, по словам поэта, стал важным этапом его жизненного и внутреннего становления. В 1988 году он женился, вскоре у него родился сын, а в 1992 году семья перееха­ла на постоянное место жительства в Германию, где проживает и по сей день.

– Первые пробы пера у меня начались еще в детстве – примерно в десять лет. Тогда я помогал другу писать записки его подружке, стараясь подобрать красивые, выразительные слова. Можно сказать, именно с этого и началось мое первое знакомство с поэзией. В восьмом-девятом классе, под воздействием творчества Пушкина и Лермонтова, я снова начал писать стихи. Однако тогда это увлечение не получило продолжения – со временем оно отошло на второй план. По-настоящему я вернулся к поэзии уже значительно позднее. По счастливому стечению обстоятельств я был приглашен в творческую группу, которая впоследствии стала клубом «В кругу друзей» под руководством известной казахстанской поэтессы Ирины Деевой. С тех пор я не расстаюсь с поэзией. Пишу с удовольствием и надеюсь, что впереди еще немало стихотворений, которые найдут своего читателя, – рассказывает Юрий Кузнецов.

В 2023 году поэт впервые за долгое время посетил малую родину. Каждый уголок Раевки словно хранил память о тех годах, когда мир еще открывался ему во всех своих цветах и красках. Исхоженные в детстве берега реки Колутон, многоголосье сельской жизни, запахи степных трав – все это будило воспоминания и настойчиво просилось в стихи. И они появились, дав название всему сборнику: «Здесь колыбель моей мечты⁄Качают волны Колутона».

Поэтизация природы в творческой манере Юрия Кузнецова едва ли может быть «подверстана» под общее понятие художественного приема. Ему попросту незачем подвергать окружающий мир прихотям авторского своеволия, хотя бы и благонамеренного. Создавая выразительные пейзажи, поэт не прибегает к приукрашиваниям: природа для него прекрасна и поэтична сама по себе. И не случайно раздел посвященных ей стихотворений наиболее обширен и разнообразен. Естественность образов, точность душевных наблюдений и простота слога, объединенные тонким эстетическим чувством, определяют своеобразие пейзажной лирики Юрия Кузнецова и раскрывают гармонию человека с окружающей средой.

Раздел любовных стихотворений «Если сердце поет» отзывается при прочтении известным стендалевским высказыванием: «Любовь – чудо цивилизации». Поэт изображает это высокое чувство как одухотворяющую силу, обретение которой напрямую связано с богатством внутренней культуры человека. Любовь в стихах Юрия Кузнецова не исчерпывается сию­минутным эмоциональным порывом, напротив, чем она строже и ответственнее, тем органичнее в ней соединяются волнения сердца и зрелость мысли.

– Я убежден, что любовь – это основа жизни человека. Она может быть разной – к Родине, семье, женщине, близким, но именно она дает движение вперед, наполняет смыслом все, что мы делаем. В моем случае это не абстракция, а внутренний источник стихов. Пейзажная и любовная лирика – это два столпа, на которых держится все мое творчество, – отметил поэт.

Яркие художественные открытия ждут читателей и в других разделах сборника. Лирические образы-переживания в них соседствуют с творческими портретами коллег поэта по перу, искрящимися звонким смехом юморесками, пронзительными строками о героях Великой Отечественной войны и размышлениями о гражданском долге человека. Пересказывать эти стихотворения нет никакого смысла – их нужно прочитать самому.

О высоких художественных достоинствах и живописности лирики Юрия Кузнецова в ходе презентации говорили известные казахстанские поэты Ирина Деева, Нина Павленко, Екатерина Федотова, журналист Любовь Тимашкова и многочисленные читатели, отметившие значимость выхода книги для литературной жизни нашей страны. Мероприятие прошло в теплой и доброжелательной атмосфере, оставив яркие впечатления у всех его участников. Завершением вечера стала автограф-сессия Юрия Кузнецова, объединившая поклонников его творчества в живом, неформальном общении.

Есть в книге «Колыбель моей мечты» одно особенное стихотворение – «Надеж­ды знамя». Его название можно воспринимать как своеобразный символ всей поэзии Юрия Кузнецова. Под этим знаменем – знаменем веры в человека, красоты, добра и силы духа – он создает свои лучшие произведения, сохраняя способность восхищаться миром и открывать читателю его непреходящие ценности. И можно быть уверенными в том, что на пути дальнейших творческих поисков поэт останется верным своему призванию и законам высокого искусства.

#Астана #творчество #презентация #Колыбель моей мечты #Юрий Кузнецов

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