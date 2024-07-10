Под звук домбры и танец дронов

Жители и гости столицы с легкостью могли найти занятие по душе и не задумываться о том, сколько времени придется потратить на долгие поездки до стадиона или концертного зала, ведь большая часть мероприятий проходила буквально под окнами их домов.

В праздничный день к горожанам обратился аким Астаны Женис Касымбек. Начав свое выступление с краткого экскурса в историю столицы, он сообщил о проделанной работе по решению актуальных вопросов инфраструктурного развития мегаполиса.

– В эти дни в городе проходят десятки разноплановых мероприятий, откры­ваются новые общественные и дворовые пространства! Поздравляю с Днем столицы, желаю крепкого здоровья, счастья, процветания и благополучия, — отметил Женис Касымбек.

Праздничная программа началась с парада участников международного фестиваля уличных театров, который открылся днем ранее, и цикла концертов «Астана – жүрегім». Колонны парадного шествия прошагали от городской площади до Центрального парка. А вот концертами столичные меломаны могли насладиться в каждом из районов Астаны. В них приняли участие известные артисты отечест­венной эстрады.

Вечером на территории комплекса ЭКСПО начался праздничный концерт Open Air, который, по словам организаторов, стал самым масштабным музыкальным фестивалем года. Два часа спустя в Амфитеатре на набережной Есиля начался концерт «Астана – арман қала».

Ярко и в прямом смысле слова зажигательно прошло увенчавшее первый праздничный день шоу дронов Aspan. Тысяча юрких беспилотников удивляли зрителей причудливыми фигурами и красочными узорами, выстраиваясь то в шанырак, то в ракету, то в Солнце, а то в Сатурн. Но все-таки самой зрелищной частью шоу было построение дронов в форму карты нашей страны, через которую проходила надпись QAZAQSTAN. Казалось бы, такая прог­рамма и есть самый настоящий триумф техники и инноваций, но организаторы шоу хотели дать куда более подробный ответ на вопрос о том, до чего же дошел прогресс, и выпустили в небо около 70 пиротехнических дронов, которые сопроводили выступление своих металлических собратьев залпами салютов. Успех шоу превзошел все ожидания: за небесными танцами беспилотников наблюдали более 100 тысяч человек.

На следующий день территория ЭКСПО вновь выполняла роль концертной площадки. Ценители традиционной казахской музыки собрались послушать выступ­ления как исполнителей современной, так и народной и этномузыки. Концерт был приурочен сразу к двум праздникам – Дню столицы и Национальному дню домбры. В парке «Жеруйык» прошел фестиваль песни и танца «Астана многоликая», организатором которого выступила столичная АНК. Участники фестиваля познакомили его гостей с богатым музыкальным наследием проживающих в Казахстане этносов. Для гостей мероприятия провели мастер-классы по прикладному искусству. Дети, пришедшие на праздник вместе с родителями, тоже не остались без дела – для них был устроен конкурс рисунков, победителей которого наградили специальными дипломами и подарками.

На протяжении трех дней в Центральном парке работал летний проект «Мегеке street» – фестиваль семейного отдыха для горожан с мастер-классами и кинотеатром под открытым небом. С размахом прошли и спортивно-массовые мероприятия: республиканский отборочный турнир к V Всемирным играм кочевников «Толағай алыптар сайысы», конные соревнования (конкур), республиканский турнир по байге «Елорда Кубогы», массовый забег «Ел жүрегі – Астана!», чемпионат по теннису среди любителей, турнир по волейболу среди жителей района «Байконыр», открытый турнир по асык ату «Астана сақасы», чемпионат по настольному теннису «Шоу­даун» среди спортсменов с ограниченными возможностями и соревнования по национальным видам игр среди жителей района «Сарыарка».

Богатая на события праздничная прог­рамма стала достойным подарком к очередному Дню столицы, ставшей любимым городом многих казахстанцев и гостей нашей страны.