Поддельные госномера на авто изготавливали в Шымкенте – видео

Полицейские Туркестанской области выявили цех по изготовлению поддельных госномеров на автомобили, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона

Фото: polisia.kz

На трассе Самара – Шымкент оперативники совместно с местной полицейской службой задержали автомобиль Niva. Госномер транспорта был зарегистрирован на другой автомобиль.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области в городе Шымкенте выявили цех по изготовлению поддельных госномеров на авто.

Был задержан местный житель. При обыске у мужчины обнаружили станок для изготовления госномеров, более 100 номерных знаков и 101 голограммную наклейку.