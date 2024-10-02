Поддержание мира требует слаженности действий

В учениях «Нерушимое братство-2024» принимают участие национальные контингенты миротворчес­ких сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. В учениях задействованы более 2 тыс. военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-17, Ми-35, самолеты Ил-76 и Си-295, беспилотная авиация.

В ходе учений, которые продлятся до 5 октября, запланирована отработка элементов взаимодействия подразделений Коллективных миротворческих сил ОДКБ при проведении миротворческих операций. В частности, участникам предстоит выполнить учебно-боевые задачи на блокпостах и пунктах приема беженцев, при сопровождении колонн и грузов с гуманитарной помощью.

Особенностью нынешнего сбора является то, что к совместным действиям, кроме воинских формирований, привлекаются подразделения органов внутренних дел, полиции, внутренних войск и войск национальной гвардии, органов безопасности и уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Руководство учениями возложено на командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС РК генерал-майора Алмаза Джумакеева.

В ходе торжественной церемонии открытия активной фазы командно-штабных учений первый заместитель министра обороны – начальник генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов заявил:

– Ситуация в мире остается неспокойной, и мы должны быть готовы к различным вызовам и угрозам, актуальным не только для наших стран, но и для всего мирового сообщества. Благодаря дальновидной и мудрой политике президентов наших стран и руководителей оборонных ведомств, сотрудничество государств – членов ОДКБ имеет динамичный и устойчивый характер и осуществляется согласно намеченным целям. Мы придаем важное значение вопросам взаимодействия в рамках совместной подготовки органов управления и войск. Перед нами стоят важные задачи по совершенствованию военной составляющей организации и наращиванию потенциала в целях всестороннего развития государств – членов ОДКБ и обеспечения их безопасности.

Замминистра напомнил, что ежегодно в рамках ОДКБ проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе учения «Нерушимое братство». В этом году Казахстан впервые самостоятельно развернул свой миротворческий контингент в рамках миссии ООН на Голанских высотах, выполняя задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами. Полученный опыт анализируется и внедряется в программы боевой подготовки казахстанских Вооруженных сил.

– Перед нами стоит цель не только показать с лучшей стороны национальные миротворческие контингенты, но и отработать вопросы слаженности подразделений в выполнении задач по поддержанию мира Коллективными миротворчес­кими силами ОДКБ. Казахстан заявил развитие миротворческого потенциала ОДКБ в качестве одного из приоритетов своего председательства в организации в этом году. В ходе учения личный состав национальных подразделений Коллективных миротворческих сил ОДКБ повысит свою полевую выучку и профессионализм, получит опыт ведения операции по поддержанию мира, а также умение координировать действия многонациональных сил, – сказал Султан Камалетдинов.

В свою очередь заместитель генерального секретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков отметил, что учения проходят в сложной международной обстановке.

– Территория Центральной Азии традиционно привлекает внимание глобальных военно-политических участников формирующегося миропорядка. Большие логистические возможности региона в сочетании с запасами полезных ископаемых создают условия для постоянного соперничества сверхдержав и политическую нестабильность, включая распространение радикального экстремизма и нарастание террористической угрозы, – подчеркнул он. – Миротворческие силы ОДКБ, являясь неотъемлемой частью Коллективных сил, должны быть в постоянной готовности к проведению миротворческих операций в соответствии с решениями Совета коллективной безопасности ОДКБ как на территории государств – членов организации, так и за ее пределами по мандату ООН.­