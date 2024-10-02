Поддержание мира требует слаженности действий

Общество
6
Николай Николаев, Алматинская область

На учебном полигоне «Берег» стартовали командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ

фото предоставлено пресс-службой Министерства обороны РК

В учениях «Нерушимое братство-2024» принимают участие национальные контингенты миротворчес­ких сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. В учениях задействованы более 2 тыс. военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-17, Ми-35, самолеты Ил-76 и Си-295, беспилотная авиация.

В ходе учений, которые продлятся до 5 октября, запланирована отработка элементов взаимодействия подразделений Коллективных миротворческих сил ОДКБ при проведении миротворческих операций. В частности, участникам предстоит выполнить учебно-боевые задачи на блокпостах и пунктах приема беженцев, при сопровождении колонн и грузов с гуманитарной помощью.

Особенностью нынешнего сбора является то, что к совместным действиям, кроме воинских формирований, привлекаются подразделения органов внутренних дел, полиции, внутренних войск и войск национальной гвардии, органов безопасности и уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Руководство учениями возложено на командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС РК генерал-майора Алмаза Джумакеева.

В ходе торжественной церемонии открытия активной фазы командно-штабных учений первый заместитель министра обороны – начальник генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов заявил:

– Ситуация в мире остается неспокойной, и мы должны быть готовы к различным вызовам и угрозам, актуальным не только для наших стран, но и для всего мирового сообщества. Благодаря дальновидной и мудрой политике президентов наших стран и руководителей оборонных ведомств, сотрудничество государств – членов ОДКБ имеет динамичный и устойчивый характер и осуществляется согласно намеченным целям. Мы придаем важное значение вопросам взаимодействия в рамках совместной подготовки органов управления и войск. Перед нами стоят важные задачи по совершенствованию военной составляющей организации и наращиванию потенциала в целях всестороннего развития государств – членов ОДКБ и обеспечения их безопасности.

Замминистра напомнил, что ежегодно в рамках ОДКБ проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе учения «Нерушимое братство». В этом году Казахстан впервые самостоятельно развернул свой миротворческий контингент в рамках миссии ООН на Голанских высотах, выполняя задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами. Полученный опыт анализируется и внедряется в программы боевой подготовки казахстанских Вооруженных сил.

– Перед нами стоит цель не только показать с лучшей стороны национальные миротворческие контингенты, но и отработать вопросы слаженности подразделений в выполнении задач по поддержанию мира Коллективными миротворчес­кими силами ОДКБ. Казахстан заявил развитие миротворческого потенциала ОДКБ в качестве одного из приоритетов своего председательства в организации в этом году. В ходе учения личный состав национальных подразделений Коллективных миротворческих сил ОДКБ повысит свою полевую выучку и профессионализм, получит опыт ведения операции по поддержанию мира, а также умение координировать действия многонациональных сил, – сказал Султан Камалетдинов.

В свою очередь заместитель генерального секретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков отметил, что учения проходят в сложной международной обстановке.

– Территория Центральной Азии традиционно привлекает внимание глобальных военно-политических участников формирующегося миропорядка. Большие логистические возможности региона в сочетании с запасами полезных ископаемых создают условия для постоянного соперничества сверхдержав и политическую нестабильность, включая распространение радикального экстремизма и нарастание террористической угрозы, – подчеркнул он. – Миротворческие силы ОДКБ, являясь неотъемлемой частью Коллективных сил, должны быть в постоянной готовности к проведению миротворческих операций в соответствии с решениями Совета коллективной безопасности ОДКБ как на территории государств – членов организации, так и за ее пределами по мандату ООН.­

#учения #полигон #ОДКБ #берег

Популярное

Все
Золотой человек в Китае
Цена родительской беспечности
Путь к «зеленому» будущему
В Астане прошел открытый турнир по боксу среди юношей
Социальное страхование: кто за что должен платить?
Матчи пройдут в Линце и Алматы
Досрочно снять пенсионные накопления обещали жителям юга
Идет по городу троллейбус-юбиляр!
Спасибо, ребята!
Черепашки вне закона
Обычный насморк может привести к тяжелым недугам и даже к летальному исходу
Безбарьерная среда с… бордюрами
Вознаграждение в обмен на оружие
Сохранить чистоту языка
На дорогах – недоучки
Семь сел остались без жителей
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Русская девушка с казахским менталитетом
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Астанинское дежавю
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
Приучат ли тарифы к экономии?
Дайте бизнесу работать!
Реинкарнация туранских «больших кошек»
Полсотни жертв мопедов
Тонкое искусство выстраивания коммуникаций
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Новые звезды «Үркер-2024»
«Скорая помощь» будет работать по-новому в РК
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес

Читайте также

Сохранить чистоту языка
Социальное страхование: кто за что должен платить?
Цена родительской беспечности
Золотой человек в Китае

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]