​Поддержка сельского хозяйства

С программой предвыборного штаба кандидата в Президенты от партии «Ауыл» Толеутая Рахимбекова ознакомили фермеров Акмолинской области.

Чтобы обеспечить страну продовольствием, нужно всесторонне развивать сельское хозяйство, поддерживать начинающих фермеров и увеличивать для них количество грантов. Эти и другие предложения обсудили представители партии с аграриями региона, жителями города Степногорска.

– Мы не зря выбрали Степногорск. Это моногород, где работают крупные промышленные предприятия. И отличительной его чертой является то, что он имеет и агропромышленный комплекс. Вокруг него расположены около 200 тысяч сельскохозяйственных угодий, благодаря которым город обеспечен необходимым продовольствием. А в программе нашего кандидата как раз говорится, что все города – и маленькие, и большие – должны иметь продовольственный пояс, – отметил председатель НДПП «Ауыл» Али Бектаев.

Также кандидат от партии «Ауыл» считает, что на селе нужно создать такие комфортабельные условия, чтобы люди из города потянулись жить в аулы.