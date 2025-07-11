Около трех лет он находился в международном розыске

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Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Посольства Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах из города Дубай экстрадирован соучастник ОПГ Арман Джумагелдиев, передает Kazpravda.kz

По информации Генпрокуратуры, он подозревается в том, что в период с 5 по 7 января 2022 года в Алматы в составе банды Джумагелдиева принимал активное участие в массовых беспорядках.

После совершения преступлений подозреваемый скрылся и около трех лет находился в международном розыске, затем был задержан на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Астаны.

За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание от десяти до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что криминальный авторитет действовал при координации куратора из КНБ.

Также сообщалось, что Министерством внутренних дел РК были проведены три спецоперации по задержанию группировки «Дикого Армана».