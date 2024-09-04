Подготовка к электоральной кампании началась

В новых законодательных условиях

Центральная избирательная комиссия РК, выполняющая функ­ции Центральной комиссии референдума (ЦКР), приступила к подготовке к назначенному на 6 октября референдуму, на котором должна решиться судьба строительства в республике АЭС. Воп­рос, вынесенный на голосование, сформулирован так: «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?»

Первое заседание ЦКР состоялось на следующий же день после подписания Президентом Указа о назначении даты референдума. На повестке дня были следующие моменты: разъяснение нововведений в законодательство о республиканском референдуме; организационные аспекты его подготовки и проведения; особенности агитационной работы; некоторые вопросы деятельности наблюдателей иностранных государств, международных организаций и представителей иностранных средств массовой информации при проведении референдума.

– В соответствии с решением Главы государства вопрос строи­тельства АЭС в Казахстане будет решаться путем общенационального референдума для того, чтобы учесть мнения граждан по этой важной для жизни страны теме. Республиканский референдум – это всенародное голосование, которое проводится по наиболее важным для государства вопросам. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», «предстоящий референдум станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции «слышащего государства». По сути, такими шагами мы формируем новую общественно-политическую культуру, закладываем новые стандарты принятия ключевых государственных решений», – отметил председатель ЦКР Нурлан Абдиров, открывая заседание.

Участие в первом заседании ЦКР в рамках нынешней кампании приняли вице-министры юстиции, культуры и информации, иностранных дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. В режиме ВКС присоединились руководители аппаратов акиматов областей, Астаны, Алматы и Шымкента и члены территориальных комиссий референдума.

Как рассказал член Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов, 5 июля 2024 года в целях совершенствования законодательства о республиканском референдуме внесены поправки в соответствующий Конституционный закон. Основная часть поправок, по его словам, является отсылочными нормами на Конституционный закон «О выборах в РК».

Основные новеллы следующие: поправками закреплены права и обязанности иностранных наблюдателей и представителей СМИ; определен порядок освещения хода подготовки и проведения референдума средствами массовой информации, а также присутствия их представителей на участках для голосования; регулируется проведение опроса общественного мнения, связанного с референдумом; пересмотрен механизм оплаты труда членов комиссий референдума; предусмотрено изготовление бюллетеней для голосования только на казахском и русском языках в количестве, равном числу избирателей с резервом в 1%; регламентирован вопрос обжалования решений и действий (бездействия) комиссии референдума, направленных на обеспечение прав граждан.

Как подчеркнул Нурлан Абдиров, по мнению экспертов, поправки в законодательство о республиканском референдуме очень важны, поскольку способствуют повышению прозрачности, информированности граждан, совершенствуют организацию процесса, а также свидетельствуют о принятии рекомендаций БДИПЧ⁄ОБСЕ.

Календарный план на 35 дней

Об основных этапах электоральной кампании рассказал заместитель председателя ЦКР Константин Петров. В целом от назначения даты проведения до непосредственно дня голосования она продлится 35 дней. В организации референдума задействованы комиссии трех уровней – ЦКР, территориальные и участковые комиссии.

По данным ЦКР, количество участков референдума, то есть мест, где 6 октября смогут проголосовать казахстанцы, – 10 327 (в том числе по месту регистрации граждан – 9 709, в местах временного пребывания – 618), из которых 78 находятся за рубежом в 63 странах. Голосование пройдет 6 октября с 7.00 до 20.00.

Но на отдельных участках временного пребывания людей время голосования может быть изменено (например, для работающих вахтовым методом).

Работа по составлению списков голосующих уже началась, и за 20 дней до голосования (15 сентября) местные исполнительные органы должны передать списки на участки референдума и в ЦКР.

– По состоянию на 1 июля текущего года в целом по стране 12 176 968 граждан имеют право быть включенными в список избирателей для участия в референдуме. Это реестр избирателей – в него включаются постоянно зарегистрированные по месту жительства граждане, но участвовать в референдуме могут как граждане с постоянной регистрацией, так и граждане без постоянной регистрации. Следовательно, число, которое мы имеем по состоянию на 1 июля, не является окончательным, – разъяснил Константин Петров.

В ходе заседания ЦКР утвержден Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, установлены формы документов, а также рассмотрены вопросы, касающиеся организации работы со списками избирателей и обеспечения условий для лиц с инвалидностью.

Председатель ЦКР обратил внимание членов комиссий референдума из регионов на то, что все мероприятия, указанные в Календарном плане, должны проводиться в соответствии с установленными сроками.

Он также акцентировал внимание местных исполнительных органов и поручил активизировать работу по формированию списков избирателей и обеспечить функционирование информационных сервисов (Call-центров, цифровых сервисов, интернет-ресурсов) по проверке включения в списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме.

Глава ЦКР также поручил акиматам принять необходимые меры по обеспечению условий для реализации избирательных прав лиц с инвалидностью на участках референдума.

Особенности агитационной работы

Основные аспекты агитации в период проведения республиканского референдума разъяснила член ЦКР Анастасия Щегорцова.

Она подчеркнула, что в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Конституционного закона о республиканском референдуме гражданам и общественным объединениям Казахстана гарантируется право высказывать свое мнение «за» или «против» вопроса, вынесенного на референдум, что считается агитацией.

Агитация начинается после назначения референдума. При этом агитация запрещена в день, предшествующий референдуму (день тишины) и в день его проведения.

Законодательством предусмотрено соблюдение определенных условий при проведении агитации. Так, все агитационные материалы должны содержать сведения об организации, их выпустившей, месте их печатания и тираже, лицах, ответственных за выпуск. Распространение анонимных «агиток» запрещено.

Не допускается агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия.

Размещение агитационных материалов допускается в специально отведенных местах и на иных объектах с согласия собственника. Нельзя размещать их на памятниках, обелисках, зданиях и сооружениях, имеющих архитектурную, историческую, культурную ценность, а также в помещениях для голосования.

– Агитация может проводиться во всех СМИ, прошедших процедуру постановки на учет в уполномоченном госоргане в соответствии с законодательством «О масс-медиа». Кроме того, агитация также может осуществляться посредством онлайн-платформ – социальных сетей, мессенджеров. Исключение составляют онлайн-платформы, предназначенные для предоставления финансовых услуг и электронной коммерции. Также запрещено распространение субъектами телерадиовещания любых агитационных материалов в новостных, аналитических программах, – отметил на заседании вице-министр культуры и информации Канат Искаков.

Международные наблюдатели, обучение, смета

Секретарь ЦКР Мухтар Ерман на заседании сообщил об открытии института международного наблюдения на республиканском референдуме. Аккредитация иностранных наблюдателей продлится до 18.00 по времени Астаны даты за 5 дней до дня голосования (30 сентября).

В соответствии с законодательством наблюдатели иностранных государств и международных организаций могут участвовать в наблюдении за референдумом по приглашению председателя Центральной комиссии референдума и министра иностранных дел. Наблюдатели иностранных государств и международных организаций аккредитуются при ЦКР по представлению МИД.

– За республиканским референдумом в 2022 году наблюдали 272 зарубежных наблюдателя. Думаю, что нынешний референдум также вызовет интерес у международных наблюдателей. Это уже чувствуем по тем обращениям, которые приходят к нам от наших коллег из-за рубежа. Мы подготовили примерный список из 36 центральных избирательных комиссий зарубежных стран, туда будут направлены приглашения. Также будем аккредитовывать представителей крупных миссий международных организаций, которые будут приглашаться по линии Министерства иностранных дел, – рассказал Мухтар Ерман на брифинге после заседания.

На заседании Нурлан Абдиров также подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание вопросам обучения членов участковых комиссий референдума перед днем голосования.

ЦКР начала работу по обучению членов комиссии в июле-августе текущего года. На первом этапе подготовлены 139 тренеров из числа членов территориальных избирательных комиссий. На сентябрь распланировано поэтапное обучение сертифицированными тренерами всех членов комиссий референдума.

Как подчеркнул председатель ЦКР, до дня голосования обучением будет охвачен весь состав организаторов республиканского референдума.

Также на республиканском и региональном уровнях планируется организовать обучение для представителей политических партий, неправительственных организаций и средств массовой информации.

Проинформировал глава Центральной комиссии референдума и о том, что запланированы инспекционные выезды членов ЦКР в регионы по вопросам подготовки и проведения референдума.

На брифинге после заседания член ЦКР Сабила Мустафина проинформировала о том, что Центральная комиссия референдума направила на рассмотрение в Правительство смету расходов на проведение референдума.

– Поскольку Глава государства ранее отмечал, что проведение референдума предполагается осенью, мы готовились и смету составили заранее: общая сумма расходов, по нашим подсчетам, составит 15,5 миллиарда тенге. Эта сумма включает в себя также организацию и проведение референдума на 78 зарубежных избирательных участках, которые расположены и открыты в 63 государствах. Если общими мазками разделить эту смету, то в ней 71% от общей суммы занимает оплата труда членов комиссий всех уровней, их у нас более 70 тысяч человек. Оставшиеся 29% идут на другие организационные расходы – это и информационное сопровождение, и изготовление бюллетеней, типографская продукция, то есть все то, что необходимо для организации работы участковых комиссий, – сообщила Сабила Мустафина.