Подготовка к паводкам: предварительные работы выполнены в шести областях РК

На сегодня работы выполнены почти на 40%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для защиты населенных пунктов от весенних паводков Министерством водных ресурсов и ирригации совместно с акиматами шести областей реализуются 56 проектов, сообщает Kazpravda.kz

Всего планируется обеспечить безопасность 84-х населенных пунктов в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях, в которых в общей сложности проживают 580 тысяч человек.

Проекты предусматривают возведение дамб общей протяженностью 310 км. На сегодня работы выполнены почти на 40%.

«Ранее бассейновые инспекции Министерства совместно с МЧС и акиматами провели обследование 1 502-х гидротехнических сооружений по всей стране. По итогам проверок собственникам гидротехнических сооружений даны рекомендации по устранению выявленных недочетов. Чтобы обеспечить свободные емкости для приема весеннего паводка, продолжается сброс воды из водохранилищ на севере, западе, востоке и центре страны», – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

Также ранее стало известно, что в водохранилищах освобождают необходимые емкости. В частности, объем воды в Астанинском водохранилище снижен до 83%: с 20 декабря 2024 года по 3 января 2025 года с него было сброшено почти 5,1 млн м3 воды. К 1 апреля 2025 года министерство планирует уменьшить объем воды в водохранилище до 300 млн м3, или до 73%.