Подготовлены пункты обогрева

Статьи
0
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Более 20 пунктов обогрева оборудовали для автомобилистов в регионе: начинаются холода, а на местных трассах имеется более десятка ежегодно заносимых снегом участков протяженностью почти в две сотни километров.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

– Если быть более точными, то на территории области имеется 12 заносимых снегом отрезков пути, – рассказал главный специалист управления ликвидации чрезвычайных ситуа­ций ДЧС области Сагади Альбай. – Из них на республиканских автодорогах – два, это 50 километров трассы, на областных – 10 общей протяженностью 147 километров. Часть дорожной сети проходит через два горных перевала – Архарлы и Алтынемель.

Ситуация во время снежных зим здесь обычно складывается серьезная.

– За прошлый зимний период, к примеру, 29 раз спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы, – привел пример Сагади Альбай. – На занесенных снегом автотрассах был спасен 281 человек, из них 16 детей, из снежного плена вызволено 74 единицы авто­транспорта.

На территории области Жетысу есть два трассово-медико-спасательных пункта, которые запланировано использовать при необходимости еще и как обогревательные пункты.

– Еще для водителей и пассажиров подготовлен 21 стационарный пункт обогрева: семь – на базе дорожно-эксплуатационных участков и подрядных организаций, 14 – при средних школах, – добавил главный специалист управления по ЧС. – Имеется восемь передвижных пунктов обогрева, оборудованных на основе вахтовых автобусов.

Для расчистки дорог Семиречья от снега местный филиал АО «НК «КазАвтоЖол» подготовил 55 единиц спецтехники, управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетысу намерено выделить для этих целей более 140 машин.

#трасса #зима #пункты обогрева

Популярное

Все
Основа справедливого общества
Главная цель – заинтересовать ученика
В столице почтили память гвардейцев-панфиловцев
Этический рефлекс в борьбе за чистоту
Что наша жизнь? Еда!
Выбор
От промышленности до туризма
Нас ждет четырнадцать финалов
В награду – поездка на Туманный Альбион
Студенты учатся на лидеров
Следующий соперник Шавката – Белал Мухаммад
Признаков криминала нет
Встречи пройдут в Тиране и Алматы
Не смогли оспорить приговор
Открылся Дом шахмат
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Лица старого Уральска
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Деликатесы по скромной цене
Предки Чингисхана из рода мугул
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Производство шоколада может прекратиться
В Приаралье строят солнечную и ветряную электростанции
Пример мужества, стойкости и долга
Где купить соғым в Астане
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Коммунальная перезагрузка
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Запасы 800 тысяч тонн редкоземельных металлов обнаружили в Казахстане
Токаев поговорил по телефону с Трампом
80 лет Казахской национальной консерватории им. Курмангазы
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты

Читайте также

Открылся Дом шахмат
Встречи пройдут в Тиране и Алматы
Следующий соперник Шавката – Белал Мухаммад
Признаков криминала нет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]