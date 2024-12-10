Подготовлены пункты обогрева

– Если быть более точными, то на территории области имеется 12 заносимых снегом отрезков пути, – рассказал главный специалист управления ликвидации чрезвычайных ситуа­ций ДЧС области Сагади Альбай. – Из них на республиканских автодорогах – два, это 50 километров трассы, на областных – 10 общей протяженностью 147 километров. Часть дорожной сети проходит через два горных перевала – Архарлы и Алтынемель.

Ситуация во время снежных зим здесь обычно складывается серьезная.

– За прошлый зимний период, к примеру, 29 раз спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы, – привел пример Сагади Альбай. – На занесенных снегом автотрассах был спасен 281 человек, из них 16 детей, из снежного плена вызволено 74 единицы авто­транспорта.

На территории области Жетысу есть два трассово-медико-спасательных пункта, которые запланировано использовать при необходимости еще и как обогревательные пункты.

– Еще для водителей и пассажиров подготовлен 21 стационарный пункт обогрева: семь – на базе дорожно-эксплуатационных участков и подрядных организаций, 14 – при средних школах, – добавил главный специалист управления по ЧС. – Имеется восемь передвижных пунктов обогрева, оборудованных на основе вахтовых автобусов.

Для расчистки дорог Семиречья от снега местный филиал АО «НК «КазАвтоЖол» подготовил 55 единиц спецтехники, управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетысу намерено выделить для этих целей более 140 машин.