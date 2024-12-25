Подключены дополнительные номера горячей линии МЧС по авиакатастрофе близ Актау

Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В командном центре МЧС РК 87172-55-96-21 и 87172-55-96-83, в городе Актау 8-7292-31-90-91 функционируют телефоны горячих линий», - сказано в сообщении.

В МЧС РК сообщили, что на данный час на телефоны горячей линии поступило 272 звонка.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Azerbaijan Airlines открыла горячую линию для членов семей погибших и пострадавших пассажиров, находившихся на борту самолета.



Обратиться можно по следующим номерам: (+994) 12 5048280, (+994) 12 5048202, (+994) 12 5048203.